跨文化送暖屏東伯大尼 新住民姐妹以愛陪伴天使成長

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 高雄市新住民姐妹互促協會於12月27日前往屏東伯大尼之家，舉辦「愛在天使心中綻放」關懷活動，透過天使繪畫比賽、卡拉OK歡唱與慶生陪伴，為院內孩子帶來滿滿溫暖與歡笑。

活動中，天使們專注揮灑色彩，畫出心中的世界與夢想；隨後的卡拉OK歡唱，更讓孩子們勇敢站上舞台，自信歌唱，真摯歌聲感動現場每一位來賓，氣氛溫馨感人。

▲高雄市新住民姐妹互促協會舉辦「愛在天使心中綻放」關懷活動。（圖／高雄市新住民姐妹互促協會）

高雄市新住民姐妹互促協會理事長張玉杰表示，新住民姊妹多半曾歷經異鄉生活，更能體會陪伴與理解的重要，期盼透過實際行動，為孩子們帶來被看見、被關懷的力量，讓愛在陪伴中慢慢發光。

伯大尼之家也對協會一行人的到來表達感謝，肯定其長期投入公益、關懷弱勢，以多元文化的溫柔力量，為孩子們注入希望與勇氣。

張玉杰指出，未來將持續串聯更多善心資源，走進社會需要的角落，讓愛與善的種子，在更多生命中持續綻放。