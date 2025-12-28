跨族群婚姻青年返鄉創業 「璞玉翡珂」成泰武部落旅遊借問站

▲劉寬仁夫妻攜手將家族土地轉化為如今結合餐飲、文化與旅遊體驗的空間，延續家族精神，也為部落注入新的生命。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】沿著屏東縣泰武鄉蜿蜒而上的山路前行，在大武山之門部落入口有一間「璞玉翡珂 」咖啡館。這裡不只是餐廳或咖啡館，更是一段跨族群婚姻、文化理解與返鄉實踐的真實故事起點。

▲老闆娘李佩真出身平地漢人家庭，母親為客家人，因就學期間認識原住民同學劉寬仁並相戀，最終選擇嫁入部落。（記者蘇彩娥攝）

璞玉翡珂所在地原本就是老闆puivike dening (劉寬仁）父親留下的家族土地。父親早年便有整理、活化這塊空間的想法，但因生活與現實因素，始終未能真正投入經營，使土地長期處於閒置狀態。直到劉寬仁決定返鄉，正式接手整理，與妻子李佩真攜手將家族土地轉化為如今結合餐飲、文化與旅遊體驗的空間，延續家族精神，也為部落注入新的生命。

廣告 廣告

▲puivike提供輕食、自製甜點、冷熱茶飲，以及泰武咖啡與原住民風味餐，食材多與當地小農合作。（記者蘇彩娥攝）

這段返鄉經營的過程，背後也牽動著一段跨族群婚姻的文化磨合。老闆娘李佩真出身平地漢人家庭，母親為客家人，因就學期間認識原住民同學劉寬仁並相戀，最終選擇嫁入部落。她坦言，自己從年輕時便對原住民文化充滿興趣與尊重，並非因婚姻才開始學習，而是早已在生活中主動靠近、理解部落文化。

▲puivike提供輕食、自製甜點、冷熱茶飲，以及泰武咖啡與原住民風味餐，食材多與當地小農合作。（記者蘇彩娥攝）

婚姻初期，雙方家庭都曾面臨文化差異帶來的挑戰。無論是平地家庭對原住民文化的陌生，或部落長輩對跨族群婚姻的疑慮，都曾成為必須正面面對的課題。然而，老闆娘李佩真選擇用實際行動回應質疑。她比先生更頻繁回到部落，參與青年會事務、文化活動，也主動向長輩請教傳統料理與生活智慧。即便一開始身分尚未被完全認可，許多傳統技藝與知識並未主動傳授，她仍選擇跨部落學習，再回到泰武實作，透過時間與投入，慢慢獲得族人的理解與信任。

在部落文化中，認同並非來自血緣，而是來自付出與參與。隨著時間推移，家族也為李佩真取了一個原住民名字，象徵她正式被接納為家族的一份子，而非被要求放棄原有身分。這樣的文化包容，也成為夫妻倆持續深耕部落的重要力量。

「璞玉翡珂 puivike」的名稱，取自家名，蘊含深厚的原住民文化意涵。「璞玉」象徵尚未雕琢、卻內含價值的原石，也呼應部落土地與文化最純粹的狀態。品牌背後更連結到家族祖先的名字，意指「一群很會工作的人」，是帶有貴族象徵的家族稱呼，代代相傳。早期家族居住於石板屋，店內也特別展示老照片，讓來訪旅人能從空間中看見家族與部落的變遷軌跡。

創業初期，劉寬仁夫妻倆其實只是單純想「賣咖啡」。隨著經營逐漸穩定，才慢慢加入餐食、下午茶、甜點與DIY體驗，走向融合傳統與現代的多元經營模式。puivike提供輕食、自製甜點、冷熱茶飲，以及泰武咖啡與原住民風味餐，食材多與當地小農合作，咖啡則為自家栽種、生產與販售，讓旅人透過味覺直接感受泰武的風土。

料理設計上，夫妻倆主打「原住民風味的現代轉譯」，將傳統食材轉化為符合現代飲食習慣的形式，例如以小米結合西式Pizza概念，讓文化以更親近的方式被理解。咖啡園約有七分地、上千株咖啡樹，咖啡豆來源以自家種植為主，並搭配台灣其他產區與國外豆款，父親在土地與咖啡生產上的支持，也成為經營路上重要的後盾。

店內空間風格並非刻意設計，而是自然融合歐洲鄉村風、工業風與原住民元素，源自家人生活美學的累積。坐在店內，眼前是泰武部落層層山巒，手邊是原民文創藝品，搭配咖啡香氣，形塑出兼具生活感與文化深度的五感體驗。

由於位處部落出入口，璞玉翡珂也成為遊客與登山客的借問站，宛如隱身山林中的遊客中心。目前璞玉翡珂由夫妻兩人共同經營，午餐每日限量約20份、甜點由老闆娘親手製作，建議提前預約。除餐飲服務外，店家也延伸規劃遊程策劃與田間體驗，設計吉拿富（原民食物）製作、擴香石、編織花環及原民工藝等DIY體驗，5人以上可預約，邀請民眾走進咖啡園、認識部落產業與生活節奏，讓旅行不再只是短暫停留。

夫妻倆表示，璞玉翡珂不只是一間店，而是家族土地的延續、原住民文化的日常呈現，也是跨族群理解與青年返鄉的實踐場域。他們希望透過一杯咖啡、一份料理，讓更多人願意停下腳步，走進泰武，認識部落文化真正的溫度與深度。