跨時代藝術對話在京都御寺落幕 花蓮元素與角色舉足輕重

日本籍攝影師岡本孝，長期紀錄花蓮日出影像，作品日前已在日本京都皇室御寺「泉涌寺」展出結束。（圖：國王十字藝術社）

由國王十字藝術社策畫的《Colors色彩》特展，日前於日本京都皇室御寺「泉涌寺」圓滿結束。這場融合當代藝術與千年歷史場域的展覽，獲得來自台灣的多位支持文化事業的收藏家親臨現場支持，為活動劃下完美句點。展覽構築了一場從紐約、京都到花蓮的國際文化交流實踐，備受矚目。

岡本孝以花蓮日出為主題的系列作品，大受好評。（圖：國王十字藝術社）

值得一題的是，本次展覽充滿了與花蓮有關元素--展覽由出身花蓮的英國策展人陳欣婷博士策劃。她表示，泉涌寺作為日本皇室重要的宗教與文化象徵，八百年來與皇室關係密切，亦是日本文化記憶的重要載體。當代藝術進入這座保存大量平安時代隔扇畫的古寺，並非試圖征服古老空間，而是讓古今彼此映照，讓「色彩」成為穿越時間的共同語言。展覽邀請多位台日專家與收藏家共襄盛舉，體現了國際展覽作為相互理解與共同創造的過程。

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策展人是花蓮子弟陳欣婷。（圖：國王十字藝術社）

展覽一大亮點，是日籍攝影藝術家岡本孝（Okamoto Takashi）以花蓮日出為主題的系列作品。岡本孝長期居住於花蓮，耗時近十年持續記錄海岸晨曦的瞬息萬變。其鏡頭下的光影、氣候與地景交互作用，呈現出獨特的色彩譜系。特別在近年花蓮歷經地震、颱風等災害後，他希望透過作品讓國際觀眾重新認識花蓮的自然韌性與生命力。

花蓮縣前文化局長江躍辰（左一）與前民眾黨立委林憶君（右一），特飛往日本欣賞岡本孝（左二）的展出。（圖：國王十字藝術社）

值得注意的是，許多觀眾乍看之下以為岡本孝的作品是抽象繪畫，後來才知是攝影。此現象反映出其創作超越了紀實功能，進入視覺藝術對色彩與感知的深層探討。在「展場即作品」的泉涌寺空間中，花蓮的日出影像與千年藝術傳統展開直接對話，也成為台日文化交流的重要見證。（梁國榮報導）

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