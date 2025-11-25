跨時空復仇公主登場 細田守史詩級奇幻震撼金馬

中世紀的劍士公主史嘉蕾為父復仇路上，與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。（索尼提供）

奧斯卡提名的日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台，現身金馬影展便立刻引爆搶票狂潮。片中大膽使用2D與3D混合的嶄新風格，打造出規模龐大、視野開闊的奇幻異世界，讓觀眾紛紛驚呼「細田守又突破了！」

提到為何選在此刻推出這部作品，細田守坦言，全球衝突不斷，他更相信唯有「互相理解、彼此相愛」才能引領世界走向更好的未來。他說：「正因如此，我覺得現在比任何時候都更需要讓這部作品被看見。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》集結全明星夢幻配音陣容，包括《我的完美日常》坎城影帝役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生。故事靈感源自莎士比亞悲劇《哈姆雷特》，自威尼斯影展首映後便獲得媒體與影迷激賞，盛讚其為「跨越時空與生死的華麗奇幻之旅」。

本片故事靈感源自莎士比亞悲劇《哈姆雷特》，並混合使用2D與3D，打造規模龐大、視野開闊的奇幻異世界。（索尼提供）

談及創作動機，細田守透露疫情後的全球情勢讓他重新思考「復仇」的情感共鳴。「每個人心中都可能有個難以原諒的對象，但我希望透過史嘉蕾，讓年輕世代看到比復仇更重要的事。」

電影描述中世紀劍士公主史嘉蕾因父親遭害踏上復仇旅程，卻在一次意外闖入異世界並遇上現代青年。這段跨時空的相遇治癒她的傷痛，也讓她在面對仇敵時，必須作出最艱難的選擇。《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將於12月10日上映。

