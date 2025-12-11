跨校跨縣市大串連！「港青出聲」掀青年公共參與最強浪潮
跨校、跨域、跨縣市 「港青出聲」成果亮眼 形塑高雄青年公共參與新典範
▲高雄市政府青年局今年首度推出「港青出聲」旗艦計畫，聚焦「民主場域見習」、「青年能力培力」與「跨縣市實務交流」三大方向，串聯高中職自治幹部、大專青年與青年事務委員，打造跨場域、跨階段且具系統性的青年公共參與生態系。
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局今年首度推出「港青出聲」旗艦計畫，聚焦「民主場域見習」、「青年能力培力」與「跨縣市實務交流」三大方向，串聯高中職自治幹部、大專青年與青年事務委員，打造跨場域、跨階段且具系統性的青年公共參與生態系。隨著12月7日「2025青聲說 全國高中職辯論比賽」圓滿落幕，本年度的系列行動也正式為高雄青年參與公共事務寫下亮眼成果。
▲「港青出聲 Videothon—短影音競賽」邀請青年以影像回應教育、交通、敬老友善與成家育兒等議題，展現新世代以創意關注公共事務的行動力。
青年局長林楷軒表示，市府正致力打造成一座讓青年能自在發聲、也能真正被看見的城市。「港青出聲」不僅是系列活動，更是一條完整的青年公共參與路徑，從校園自治、影像創作、城市議題討論到制度監督與跨縣市交流，逐步帶領青年走進公共領域。他指出，高雄希望讓青年不只關心社會，更能具備推動社會前進的能力。未來青年局也會持續擴大青年參與的深度與形式，讓更多年輕人能理解治理運作，在城市舞台找到發揮專長的位置。
▲青年局與「高雄學生聯盟」合作辦理校園民主自治講座，邀請「TFT 為臺灣而教」與「臺灣青年民主協會」分享學生權利、民主素養與自治實務，協助高中職學生建立公共參與能力。
在能力培力方面，今年以「校園自治」與「青年組織治理」為核心，透過跨階段課程協助青年深化公共參與的基礎能力。青年局與「高雄學生聯盟」合作舉辦系列講座，邀請「TFT 為台灣而教」與「臺灣青年民主協會」分享民主素養、學生權利與校園治理；隨後更推出大專社團幹部訓練講座，聚焦領導力、溝通協作與議題倡議，引導青年從校園生活出發，提出具體的改善方案，使參與不再停留於理念，而能真正落實在行動之中。
在議題倡議面向，「港青出聲 Videothon—短影音競賽」鼓勵青年以影像作為公共溝通語言，對教育、交通、敬老友善、成家育兒等議題提出觀點。競賽吸引近百位青年參與，期間透過密集培訓課程，協助參賽團隊於競賽期間有效掌握主題、精進短影音製作能量，讓公共議題以更貼近世代的方式傳遞，展現青年在民主參與中的創意表達力與社會觀察力。
▲「2025 青聲說 全國高中職辯論賽」匯聚全國6縣市18所高中職、共 23 隊青年齊聚高雄，以「加強管制／自律教育更有利於解決青少年手機成癮問題」為題展開攻防，展現青年在公共議題上的思辨與論述能力。
制度面參與則進一步讓青年走入治理現場。青年局安排第四屆青年事務委員進入高雄市議會旁聽質詢，理解議事程序與政策攻防；亦與非營利媒體《報導者》合作，透過工作坊加強媒體識讀、資訊查證及公共監督能力，讓青年在民主體制中學習如何釐清資訊、辨識問題並提出建設性意見。
跨縣市交流也是拓展青年公共視野的重要環節。今年首度率領青年事務委員會代表至嘉義縣訪查，聚焦地方創生、文化觀光、返鄉創業等議題交換治理經驗，協助青年以更宏觀的角度理解地方發展脈絡，培養跨域合作的可能性，從地方的差異與實務經驗中重新想像城市治理的多種面貌。
在語言與論述能力層面，「2025青聲說 全國高中職辯論比賽」吸引全台6縣市、23支隊伍齊聚高雄，以「青少年手機成癮」為題展開激烈攻防。選手以縝密邏輯、生活觀察與資料分析提出論證，使辯論成為培養思辨能力、議題理解與公共論述力的重要場域。
青年局表示，未來將持續強化「青年公共參與」的政策主軸，並擴大與學校、社團、民間組織及各縣市政府的合作網絡，建構更多元的青年參與平台。青年局強調，公共參與不應設限於特定形式，高雄將支持青年以社團、學生自治、影音、行動等方案、跨域觀察與制度監督等多種方式投入公共事務，使城市成為青年實踐理想、表達意見與創造改變的最好舞台。（圖╱高市府青年局提供）
