跨機關合作出擊 高雄揪出藏匿 14 年的註銷車牌違規車

高雄市區監理所為有效減少註銷牌照車輛違規使用道路問題，持續精進自行研發的智慧即時通報收繳系統，並攜手高雄市政府交通局及警察局等跨機關合作，近日於高雄市區道路查獲車牌註銷14年的違規車輛。 高市所表示近日發現一輛自用小客車已經牌照註銷長達14年以上，依據道路交通處罰條例12條第4項之規定製單舉發並扣繳牌照，處新台幣3,600元以上36,000元以下罰鍰。據瞭解，該車自99年換牌後，從未做過車輛定期檢驗，加上註銷期間並未投保強制險，車輛在未經檢驗合格情況下，仍行駛於道路，無疑是危害您我用路安全的一大潛藏未爆彈，再者，其欠繳牌照稅、汽燃費與交通違規等，更是有違社會公平正義! 監理所透過其智慧平台，鎖定這部藏匿14年的註銷牌照違規車輛，對其移動軌跡熱點分析後，發現其活動區域多落於鼓山區，最後在鼓山區成功扣繳號牌，後續將移送相關單位對其追徵稅費及違規等費用。 高市所呼籲，顧及用路安全，請車主務必依行車執照上指定檢驗日期完成驗車，以免逾期檢驗遭註銷，倘遭註銷號牌車輛，須等待6個月註銷期滿後，才得重新申領牌照，車主務必要注意。