跨機關合作守護696億工程 基隆捷運廉政平臺啟動

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【記者葉柏成／新北報導】法務部廉政署推動廉政平臺以來，全國第100個案件，具高度指標性意義！新北市捷運局今（11）日啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，邀集法務部廉政署、臺灣新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處及台灣透明組織協會共同參與見證，強化總經費約696.89億元之重大軌道建設採購透明與廉政風險控管機制，確保公共工程執行安全與品質。

市長侯友宜表示，基隆捷運全長15.6公里、設置13座車站，並與汐東線及臺北市民生線採同系統整合營運，實現「一車到底」串聯基隆八堵、汐止、南港至大稻埕之北北基生活圈軌道路網。

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《圖說》基隆捷運廉政平臺成立合影，右二捷運局長李政安。〈捷運局提供〉

他說，市府以「四大優先」策略推動，包括「細設先行」已於2025年7月啟動、「先期工程」已於2025年12月30日動工、「地下段統包工程」於5月29日第二次上網公告、「機電後擴」保留決標，相關作業已逐步到位，待中央經費審議通過後即可進入主體施工階段。

《圖說》新北攜手檢調單位成立第100臺廉政平台。〈捷運局提供〉

捷運局長李政安指出，新北市邁向「軌道建設黃金期」，目前「施工七線齊發」，持續扮演重大建設的守護者，透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平臺，彰顯新北市辦理採購案公平、公正、公開之決心，並確保基隆捷運等各項軌道工程能如期、如質完成，提升城市競爭力，帶動捷運沿線的經濟與區域發展。