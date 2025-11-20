跨機關合作突破惡劣天候 八通關古道山難完成遺體吊掛

第一梯次人員只能冒著低溫與風雨，負重徒步連續趕路兩天，翻越濕滑山徑，在今日上午8點抵達罹難者位置。（圖：消防局提供）

南投縣政府消防局今日表示，18日發生在八通關古道的山難案件，經歷艱困搜救，經再次申請空勤協助後，已在20日上午9點47分由空勤直升機完成遺體吊掛，10點06分降落在消防署訓練中心，由警方及家屬處理後續。

南投縣消防局指出，18日上午7點獲一名高姓山友報案，表示在白洋金礦山屋到中央金礦山屋之間、往八通關6.5K處，發現一名53歲來自高雄的男性山友倒臥地面，疑似已失去生命徵象，請求協助。

第三大隊獲報後立即啟動救援並群呼義消，第一梯次派出信義及玉山分隊消防人員2人、保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊員警1人、玉山國家公園管理處巡查員1人及觀高山屋留守人員1人，5人徒步進入山區展開搜救。為提升救援時效，第二梯次也申請直升機投入，連續兩日共三架次，但因18日、19日兩天天候不佳，直升機無法起飛。第一梯次人員只能冒著低溫與風雨，負重徒步連續趕路兩天，翻越濕滑山徑，在20日上午8點抵達罹難者位置。

搜救人員隨即將遺體打包並以人力輪流揹負方式穿越險峻地形，艱辛搬運到中央金礦山屋旁可供吊掛的空曠地點。經再次申請空勤協助後，空勤直升機於9點47分順利完成吊掛。

消防局表示，這次任務要感謝內政部空中勤務總隊、保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊、玉山國家公園管理處塔塔加管理站，以及第三大隊所有搜救人員，在惡劣氣候與艱困環境中展現高度專業與跨機關合作精神。消防局也呼籲，山域活動風險極高，務必評估自身體能與經驗，備妥通訊器材、保暖裝備，並遵守「同行不落單」原則。落單將增加迷途、墜落與延誤救援的風險，也可能讓搜救人員承受更高危險，呼籲登山民眾務必提升警覺，確保自身安全。（張文祿報導）