跨機關研商 如何從從容容防範森林火災

▲魚池火災發生於傍晚且靠近市區，需林警消及地方政府等各方合作。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）

為整合中部森林火災防救資源及協調各政府單位動員能量，林業及自然保育署南投分署於114年11月25日邀請中央、地方及事業單位等30多個單位在分署召開「114年度森林火災防救業務交流會議」，透過經驗分享及資源盤點，綜整各單位救災量能，以因應森林火災突發狀況。

▲魚池火災發生於傍晚且靠近市區，需林警消及地方政府等各方合作。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）

林保署南投分署每年10月起，即會在轄屬5個工作站進行防火演練，25日更邀請玉山國家公園管理處、日月潭國家風景區管理處、參山國家風景區管理處、彰化縣政府、彰化縣消防局、南投縣政府、南投縣政府消防局、仁愛分局、南投縣政府原民處、雲林縣政府、雲林縣消防局、南投縣政府警察局、信義分局、集集分局、埔里分局、彰化縣警察局、雲林縣警察局、臺灣大學實驗林管理處、山地實驗農場、中興大學實驗林管理處、國有財產署中區分署及其轄管南投辦事處、彰化辦事處、雲林辦事處、台電公司台中供電區營運處、萬大發電廠、大觀發電廠、明潭發電廠及分署5個工作站開會進行防範森林火災經驗交流及討論。

▲魚池火災資料照。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）

會中除更新聯繫人員及管道外，並透過經驗分享，由相關單位於事前針對步道登山客、包商及山區民眾進行山區用火宣導，過程中，各單位就火災動員、搶救及取水地點、方式進行熱烈討論，讓與會單位熟悉森林火災的防救流程，確保森林火災發生時應變協調整合流暢，提升森林火災處置效率。

▲魚池森林火災林保署人員連夜滅火以避免危及房舍。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）

林保署南投分署分署長李政賢表示，唯有事前加強聯繫與防災整備，災害發生時，各單位才能及時啟動各項緊急應變措施，發揮一加一大於二的力量。

▲森林火災有時需要林保署南投分署與當地警消合作(照片為之前演習的資料照)。（圖／林業署南投分署簡盈宜技正提供）