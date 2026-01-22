跨機關行動列車 關懷新住民

移民署結合陸委會和海峽交流基金會組成跨機關行動列車，關懷基隆新住民。（圖：移民署基隆站提供）

為關懷守護因愛情及生活遠嫁來臺的新住民，了解她們在臺生活適應情況，並傾聽在地聲音，移民署北區事務大隊大隊長吳嘉弘與行政院大陸委員會魯仲尼參事及財團法人海峽交流基金會陳穎慶科長，於21日組成跨機關行動列車，攜手前往基隆「初見咖啡」、「金玉台越美食店」及「山水草間」進行跨機關行動列車聯合訪視活動。

行動列車首站抵達基隆近仁愛市場的「初見咖啡」，老闆是香港新住民郭鳳琳，來臺近9年，婚後先生鄭閎仁為實現鳳琳想擁有咖啡廳的夢想，放棄攝影師工作，於106年合力創設經營具復古風的「初見咖啡」，並供應香港的咖啡飲料及點心，讓來店消費的民眾皆能在此重拾初戀般的回憶。

接下來列車前往暖暖區訪視「金玉台越美食店」，老闆是越南新住民黎金玉女士。金玉因愛好烹飪，遂與先生鄭順旺於110年合力創設「金玉台越美食店」，店內供應的越氏河粉湯頭係用雞（牛）骨、青菜、水果等食材熬製而成，完全不加味精，很受顧客青徠，生意不斷蒸蒸日上，促使鄰近的金玉女士兩位胞姊一起加入經營行列。三位姊妹表達了她們對臺灣政府的感謝，讓她們不僅生活安定，也創造出自己的人生舞臺。

行動列車最後一站來到暖暖區「山水草間」，訪視大陸新住民吳玉芬女士及其先生柯智偉。玉芬夫婦利用廢棄與回收建材打造「山水草間」，致力將此打造成「共學、共享」的地方創生基地，也利用該場域成立「呈軒工作室」，將在大陸所習得的編織、刺繡到草本植物拓印及繩結等多項技藝傳承給在地新住民以及社區居民，同時也與基隆市政府各局處有密切合作。

新住民是臺灣的新力量，移民署透過這次的訪視行程，看到新住民與其國人配偶共同在這塊土地上努力打拼並貢獻自己所長，以追求更好的生活，並且開創出不凡的人生價值。政府將持續致力於推動培力政策，期望更多新住民像鳳琳、金玉姊妹以及玉芬一樣在臺勇敢築夢，活出生動精彩的新人生。