跨洲合作開啟國際新里程碑 阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹線

阿里山林業鐵路與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路（Zig Zag Railway），兩條同以「之」字形路線聞名的百年產業鐵路，嘉義市長黃敏惠今（9）日出席簽約儀式，見證阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結為姊妹鐵路，將阿里山林業鐵路的國際合作網絡擴展至大洋洲，為全球遺產鐵路保存與永續樹立新里程碑。

黃敏惠表示，今日締結姊妹鐵路不僅是對我們鐵道文化的見證，更是對我們共同歷史與未來的承諾。阿里山林業鐵道對嘉義市的發展影響深遠，不僅是鐵道的發展，更是城市建設與文化發展的基石，市內仍保有6000多棟老房子，見證了阿里山鐵道帶來的深厚木業文化。在嘉義市建城 321 年的歷史中，阿里山鐵道扮演了絕對重要的角色，對城市的歷史、文化、建築與生活影響至深。也期待未來嘉義市能在這樣的交流中，與更多國家的鐵道文化建立更深的聯繫，進行更多教育、文化以及產業上的交流與合作。

農業部林業及自然保育署署長林華慶表示，Zig Zag Railway在蒸汽機車的運行與維護方面經驗豐富，去年他們分享完整的操作與保養建議手冊，協助我們提升Shay 21號蒸汽機車的維護。今天的締盟不僅象徵友好，更是未來多面向交流的開始。雙方將在鐵道經營、運營管理、行銷推廣等領域展開合作，而首項目標，就是讓Shay-21蒸汽火車能重返山地線。同時，也非常感謝嘉義市政府的長期協助，合作推動保存全世界珍貴的鐵路文化的遺產，而且讓它持續的發光發熱。

Zig Zag Railway執行長Daniel Zolfel表示，對於今日跨越南北半球的合作，期待透過專業對話與文化交流，讓世界看見兩地在歷經自然挑戰後展現的韌性，理解鐵路背後的歷史脈絡、工程智慧與長年守護的使命。

阿里山林業鐵路與澳洲之字形鐵路皆擁有百年歷史，並因擁有極特別的「之字形」路線而聞名，本自締結也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路夥伴網絡擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐、澳洲等六國十條鐵路，開啟國際交流新篇章。



