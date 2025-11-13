跨派系相挺! 許智傑邀吳怡農陪登記參選高雄市長
政治中心／林靜、胡景順 台北報導
2026民進黨嘉義縣、台南、高雄三縣市初選，本周開放登記，截至今天為止，已表態選將全數完成登記，（13號）林岱樺派幕僚領表，許智傑則大陣仗找來有意參選台北市長的吳怡農陪同，隨著登記明天截止，選情進入白熱化。
「團結怡智北高共贏。」
諧音哏口號喊出來，立委許智傑到黨中央登記高雄市長初選，除了立委邱志偉、跨派系8位議員助陣，還找來有意參戰北市的吳怡農相挺，話題滿滿。
民進黨高雄市長擬參選人許智傑：「跨派系跨黨派我們都希望說，大家可以團結一致，來贏得最後的選舉。」
跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找「他」登記參選（圖／民視新聞）
民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「許智傑委員是我的好朋友，今天聽到他今天有這個機會，今天來登記我就非常開心，希望在不久的將來，南到北有一個連線，不只是政策交流的連線，不只是一個良性的競爭。」
即使最後一位登記、許智傑依舊展現好人緣，還有太太、女兒、現身陪同，選在同天登記的還有林岱樺，但她說心繫颱風災情在勘災、僅派幕僚支援領表。
民進黨高雄市長擬參選人許智傑：「我們其實也是因為颱風的關係，到今天才登記，因為前兩天都是颱風，我相信我是黨內的最大公約，將來我想也會我是最後出線那位。」
民進黨高雄市長擬參選人林岱樺：「如果初選的過程是非常公平的，岱樺也多次公開聲明，絕對願賭服輸，只要是公平的初選，就沒有違紀參選的問題，不會因為派系決定而被協調退選。」
跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找「他」登記參選（圖／民視新聞）
官司纏身的林岱樺展現參選決心，因為傳出月底民進黨將協調四人、談不成才會辦初選。綠營2026縣市長選舉，本週進行台南、高雄、嘉義縣初選登記，週五即將截止，高雄市包含周一搶頭香的邱議瑩、週二的賴瑞隆及週四登記的林岱樺、許智傑；台南林俊憲、陳亭妃也相繼已領表，嘉義縣立委蔡易餘、議員黃榮利也完成登記，明年1月12到17號，將執行初選民調，要用數字一決勝負。隨著初選登記即將截止，選情將逐漸白熱化。
原文出處：跨派系相挺高喊諧音哏口號 許智傑找來「他」登記參選
藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
APEC展現魅力 在複雜地緣政治中保持平衡 高市早苗外交首秀 踏出穩健第一步
鳳凰颱風海警解除 中國海警船今就侵擾金門
