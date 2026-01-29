跨派系過半挺蔡 老柯恐難連任

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，除柯建銘（見圖）公開表明競選連任外，民進黨立委蔡其昌也表示，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，也讓下會期總召人選進入「柯蔡之爭」。（陳君瑋攝）

民進黨立委蔡其昌終於鬆口登記參選黨團總召，與爭取連任的柯建銘對壘，黨團內部傾向先協調，若過程順利，最快今（30）日黨團就會有結果；但若無法勸退老柯，農曆年後勢必一戰。據了解，挺蔡的新潮流加民主活水，立委席次已過半，即使最後走到投票決戰，蔡其昌也會勝出。

柯建銘縱橫立院數十年，熟稔議事規則無人能敵，過往也曾有意交棒給前立委鄭運鵬，可惜鄭未能連任，之後就無明確接棒人選；去年大罷免後，黨內醞釀撤換總召，但老柯意志堅定，力撐到今，總召任期即將結束，仍登記競選連任。

論輩分、資歷，蔡其昌是與老柯競爭的不二人選，但先前他不願與柯建銘撕破臉，一度表示除非賴清德總統或黨內高層出面協調，否則他無意參選，如今宣布挺身而出，除各方人士勸進外，黨內猜測可能也是賴總統已出手，畢竟由身段柔軟的蔡其昌出面角逐，協調過程中較不易與柯正面衝突。

此外，蔡其昌轉念決定承擔，也有現實考量，黨內確定由綠委何欣純參選台中市長後，蔡沒有更高舞台，過去8年當過副院長，如今卻只是陽春立委，且因區域立委現階段幾乎不可能入閣當部會首長，所以眼前更上一層樓的途徑，只剩下民進黨團總召一職。

事實上，蔡其昌出馬，老柯勢必面臨苦戰，因蔡黨內人和不錯，料將獲跨派系支持，去年黨內連署要求民進黨幹部全面改選，除蘇系未發聲之外，其他派系都有人連署「倒柯」，當初連署的人應該都會支持蔡其昌，即使蘇系不挺，光是新系加民主活水的票數，也已經過半，蔡其昌要當選並非難事。

只是以柯建銘的個性，恐不會輕易退讓，去年還被綠委稱讚「洞燭機先、創造議題、引領議題」的老柯會使出什麼妙招反擊，備受關注。