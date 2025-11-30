跨派系齊聚首場大造勢 邱議瑩：準備好接棒陳其邁！

蘇貞昌(左)站出來力挺邱議瑩(右)出線延續陳其邁政績。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選進入白熱化，邱議瑩繼民調黃金交叉賴瑞隆成為第一後，今(30)日在鳳山區議會路舉辦首場大型造勢晚會，現場湧入約5萬名支持者，盛況空前。前行政院長蘇貞昌壓軸助講，前部長余政憲、前國策顧問鄭新助，以及立委邱志偉、黃捷、李柏毅、林楚茵、高市議長康裕成匯聚15位跨派系議員、數十名議員參選人、百工百業代表出席力挺，創下初選各方造勢以來最多的紀錄。

邱志偉表示，在邱議瑩領導下，高雄「會有大建設、大進步、大繁榮」。林楚茵現場獻唱《心花開》，祝福高雄「心花開，好生活」。黃捷則感謝邱議瑩在立法院勇敢力挺同婚，展現對自由與人權的堅定支持。

前總統陳水扁透過影片稱邱議瑩是「最強母雞」，肯定其完整的從政歷練。前邱辦助理、全能歌手許志豪則用歌聲力挺「高雄要贏，就支持邱議瑩！」

邱議瑩表示，過去多以助講身分陪戰，如今站上主舞台，她已準備好接棒陳其邁，「帶領高雄繼續贏！」她強調自己沒有派系、但也不是孤鳥，堅持高雄優先，更熟悉陳其邁施政內涵，是「最能延續、甚至超越」的接棒者，目標把高雄從五星城市推向六星。她指出，高雄轉型需要「敢衝、敢戰」的市長，而她一路跟著前輩打拚、見證每一次突破，更有能力帶領城市邁向下一個階段。

邱議瑩說，感謝許許多多好朋友相挺，自己不是最有資源的人，但卻是最能夠團結高雄的人；從政以來，自己沒有派系，不是孤鳥，只有高雄第一。感謝前總統陳水扁肯定自己是最強母雞，也感謝前院長蘇貞昌不只是兩度錄音支持，更在今天親臨現場加油打氣。

邱議瑩表示，高雄在陳其邁市長的治理下，成功彎道超車，創造演唱會經濟、爭取AI產業鏈投資，狠甩其他五都，下一任高雄市長，需要最熟悉陳其邁市政藍圖，也和陳其邁一樣會做事，才能夠超越陳其邁的五星城市，邁向六星城市。

護國院長蘇貞昌壓軸一登場，全場歡聲雷動。他強調，不能讓高雄再次落入國民黨手中，「要選就選會戰的！」並笑說邱議瑩服務範圍橫跨高雄七成土地，「陳其邁做市長，邱議瑩做了七成！」

蘇貞昌盛讚邱議瑩「可以用一生接受檢驗」，越挫越勇，把小愛化為大愛，罹癌後仍推動《再生醫療法》，把痛苦轉為助人力量，「是最值得信賴的市長候選人」。

蘇貞昌說：「看人要看內行、看門道。」他一路看著邱議瑩成長，最清楚她的韌性與戰力，所以他一定要站出來力挺邱議瑩出線，延續陳其邁的政績，讓高雄持續美麗、持續進步。

出席議員包括黃明太、林志誠、黃秋媖、江瑞鴻、邱俊憲、張勝富、李雅慧、黃文志、林智鴻、鄭光峰、簡煥宗、郭建盟、范織欽及前議員陳致中，場面盛大、氣勢驚人。

邱議瑩鳳山首場大型造勢大會，現場湧入約5萬名支持者。 圖：邱議瑩競選總部/提供

邱議瑩說自己是最能夠團結高雄的人。 圖：邱議瑩競選總部/提供