跨海之手：從沈伯洋看中共的法律疆界

沈伯洋給中共公安立案調查，罪名是「發起分裂國家活動」。這案子表面是司法行動，骨子裏卻是政治刀。中共那頭說依法辦事，台灣這頭說無權可辦，雙方的辯口裏，其實映著一條被掙斷的主權線。

起先說這案，只是對一人。但熟悉那套手段的人都知，這不過是開端。威懾若要生效，總得先找個樣板。沈伯洋做學問、講民防、談資訊戰，頂多惹人不快，罪不至此。中共卻偏要冠他個「分裂國家」的帽子，好似祭旗一般，殺雞給猴看。

法本該護人，如今卻給權力啣著。那「依法偵查」四字，看似莊嚴，其實冷笑。司法若跨界無度，法治便淪作恫嚇的器具。中共近年推出的「懲獨」二十二條，說是法律，卻更似政治聲明。它既要立法，又要立威；既要控罪，又要控心。

而台灣若只在口頭譴責，不在制度上防堵，終有一日，這類跨境威懾會變成常態。今日沈伯洋，明日或是學者、媒體、乃至普通公民。法律的恐懼一旦滲進日常，社會便不需鐵窗，也會自造囹圄。

這案也照見台灣的虛與實。政府說不怕，民眾說支持，但夜深人靜時，誰敢保證心裏沒絲寒意？這寒意若不化成警覺，便會化成麻木。台灣若真自許民主之地，便須守住那一點底氣——議員能言，學者能批，人民能想。若連這也要先看對岸臉色，還談什麼自由。

