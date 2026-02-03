跨海互別苗頭！賴清德談台美合作成果 也請美國合推這項「台灣特色」

總統賴清德3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會。（取自總統府直播）

台美第6屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）元月時在華府舉行，就人工智慧（AI）供應鏈等7大議題深入討論，簽署了矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明。總統賴清德今（3）日特別舉行記者會宣傳成果，台美雙方將在機器人、無人機、智慧醫療等AI終端領域展開具體合作，其中較特別的，就是我方希望美國一起推廣正體中文在世界各地的話語權。

台美自2020年、美國總統川普的第一任期間舉行EPPD，今年在美東時間1月27日於美國進行第六屆的實體面對面談話，由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談。

由於國共兩黨智庫也在今日早上於北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，這次總統府開記者會談上個月的外交成果，被外界認為有互別苗頭的味道。

賴清德被記者問到時說，民進黨政府也有重視兩岸關係，可以看過去年一整年，以及蔡政府執政8年、馬政府執政8年的經濟成長率「孰優孰劣」。

賴清德表示，台灣和美國近年持續在各領域強化合作交流，關稅談判只是台美合作的一部分，這屆EPPD會議的進展，可歸納出台美未來合作的三大戰略方向。

第一是強化「經濟安全」，AI與半導體等高科技產業越來越重視安全、可信與韌性，要加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，雙方將準備成立工作小組，針對重要議題保持溝通、加強互動。

第二是打造「創新經濟」，針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫。第三是發展「繁榮未來」，這屆EPPD會議議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域。

賴清德表示，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，如同台美合作的雙腳、缺一不可，接下來台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

龔明鑫提到，供應鏈安全的部分當然是美方的提議，雙方同意共同參與AI的科技跟先進技術的夥伴關係，像是在AI終端運用上，包括機器人、無人機、智慧醫療等，展開具體的合作，我方提案還有包括數位基礎建設、無人機、稀土等。

龔明鑫也透露，我方也趁此機會提案，因為建立AI大語言模型時，在中文體系裡，現在中國的簡體中文影響力比較大，所以希望我們在建立正體中文語料庫時，可以跟美國合作、推廣到其他國家去，美國也覺得這是一個很好的idea，可以共同研討怎麼推動。

避免雙重課稅也是我方提出來的，龔明鑫表示，這對台灣企業去美國投資、美國企業在台灣投資有很大的效果，有其必要性跟急迫性，美方也同意，看接下來如何透過行政部門跟國會溝通來予以協助。

