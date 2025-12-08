跨海借鏡紐西蘭核心精神！讓「彰化優鮮」更具國際競爭力

彰化縣長王惠美（右一）等人參訪紐西蘭指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣近年積極推廣蜂蜜產業，縣長王惠美日前率團訪紐西蘭，8日走入紐西蘭指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey參訪，同時參觀奇異果園，了解紐西蘭奇異果如何行銷全球，縣長王惠美表示，希望借鏡紐西蘭，思考將其核心精神導入彰化農產品，未來讓「彰化優鮮」更具國際競爭力。

縣府表示，BeeNZ honey工廠是紐西蘭當地重要的蜂蜜加工與出口業者，團員參觀蜂蜜從蜂巢採集後，透過儀器檢測水分、風味及純度、進入工廠生產線過濾、沉澱、熱處理、均質化到罐裝流程，所採的獨特麥盧卡因子 (UMF™) 分級制度，為全球消費者建立明確可靠的品質指標，縣府將藉此機會思考未來在品質標章、檢驗制度與市場透明度上的提升空間。

彰化縣長王惠美等人參訪紐西蘭指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

紐西蘭奇異果行銷全球，團員也參訪奇異果園，認識果園的栽培管理模式、採收流程與出口規範，深入了解如何透過市場分析、消費者定位與多國渠道布局，讓奇異果在國際舞台上維持高辨識與高信賴度，期望借鏡此模式，未來為芭樂、葡萄、蜂蜜及米糧等縣內優質農產拓展行銷。

王惠美表示，紐西蘭憑藉完善的品質控管、清楚的分級標準與一致性的國家品牌力量，使其農產品以高價值行銷全球，彰化是農業大縣，透過此次參訪，了解紐西蘭如何從產地、生產管理、品管上到行銷端層層把關，也思考將其核心精神導入彰化，並整合縣內各類農特產品，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。

