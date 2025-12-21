跨海傳承人權精神！台南友誼市日本宇土市講座與展覽介紹湯德章

【記者凃建豐／台南報導】台南的日本友誼市宇土市日前將市府文化局出版的《正義與勇氣-湯德章》繪本譯為日文，發送到該市國中小學，不僅在校園辦理講座介紹其英勇事蹟，更在該市府一樓大廳設置展板向市民介紹湯德章先生。

宇土市位於日本熊本縣宇城地域，為湯德章律師之父出生地，雙方因此結緣，宇土市結合該地域其他城市（宇城市、美里町）一同開啟對台南交流，於今年3月13日「正義與勇氣紀念日」正式與台南締盟。

黃偉哲表示，宇土市不但積極向當地民眾宣揚湯德章先生事蹟，也在今年丹娜絲風災後立即捎來慰問，並捐款協助災後重建，十分感謝湯德章律師逝世多年後仍澤被於民，牽起台日友誼，並感謝日本友人認同其高貴的情操。

截至本月16日，宇土市已經在該市網田中學、住吉中學、鶴城中學舉辦校園講座，其中住吉中學更於今年2月與台南的南化國中開啟視訊交流。在宇土市府大廳的展覽，除了以展板介紹湯德章先生與台南外，也有日文繪本及影片供民眾閱覽。

黃偉哲表示很高興可以藉此拓展雙方市民彼此認識，也歡迎熊本的學生們到台南教育旅行，將友誼延續到年青一代。

宇土市已連續兩年來訪台南，參與「正義與勇氣紀念日」相關活動，並曾於2023年協助紀錄片「尋找湯德章」在當地拍攝，目前該紀錄片日文版「湯徳章―私は誰なのか―」已預定於明(115)年2月28日在日本上映，將於官網(https://thngtek-chiong.com/)陸續公告相關資訊。

