跨海情誼！防救升級 新北、連江共簽MOU合作備忘錄

新北市政府消防局陳崇岳局長與連江縣消防局曹典鈺局長簽訂合作備忘錄。（新北市消防局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市與連江縣消防局為深化區域聯防機制，繼新北市消防局陳崇岳局長於今年3月率隊至連江縣進行業務交流後，連江縣消防局昨（30）日由曹典鈺局長率領消防及義消人員約百人，跨海蒞臨新北市消防局進行回訪交流。新北市消防局由陳國忠副局長率領各級幹部在局本部9樓研討交流。

新北市政府消防局長陳崇岳及連江縣消防局長曹典鈺與交流人員合照。（新北市消防局提供)

新北市消防局指出，此次交流活動，首先安排連江縣消防、義消人員觀摩新北市政府消防局指揮中心的報案受理與案件派遣機制。隨後，轉往觀摩特種搜救隊的專業車輛與裝備器材，分享新北應對都會區與複合型災害的防救作為與能力。

消防局陳崇岳局長表示，兩地雖地理相隔跨海，對守護民眾生命財產安全目標一致。他指出，連江縣地處離島，長期受颱風、海象不穩等自然條件影響，救災資源相對有限，透過兩地的緊密合作，更能有效提升連江縣的緊急應變與救援效率。

陳崇岳也提到，如同新北市特搜隊近期對花蓮重大災區的跨縣市馳援任務，以及連江縣消防局近年引進救災機器人、無人機等高科技裝備的努力（成功爭取逾七千萬經費），兩地皆展現了不斷精進專業、追求卓越的決心。未來雙方義消更將在搜救訓練、無人機應用、災害現場指揮機制等領域進行更深層次的技術合作，共同提升救災量能。

連江縣消防局長曹典鈺與交流人員參觀新北市特種搜救隊器材及車輛。（新北市消防局提供)

消防局表示，本次活動由新北市消防局陳崇岳局長與連江縣消防局曹典鈺局長正式簽訂合作備忘錄。此備忘錄確立了未來在重大災害或特殊情事發生時，雙方能迅速提供災防、技術與人力支援，此舉將有助於國內整體災害防救體制的提升，共同構築更為完善的防護網。