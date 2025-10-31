跨海支援救災 新北、連江簽MOU

新北市消防局長陳崇岳2025年3月率隊赴連江縣消防局業務交流，連江縣消防局長曹典鈺10月30日率領消防及義消人員約百人回訪，與新北市消防局各級幹部研討交流，雙方簽訂「搶救相互支援協定」合作備忘錄，確立未來在重大災害或特殊情事發生時，2縣市能迅速提供災防、技術與人力支援。

新北市消防局安排連江縣友軍參觀指揮中心報案受理與案件派遣機制，以及特種搜救隊專業車輛與裝備器材，分享新北應對都會區與複合型災害的防救作為與能力。

陳崇岳表示，兩地雖跨海相隔，對守護民眾生命財產安全目標卻一致。連江縣地處離島，長期受颱風、海象不穩等自然條件影響，救災資源相對有限，透過兩地的緊密合作，更能有效提升連江縣的緊急應變與救援效率。

陳崇岳提到，連江縣消防局近年爭取7000萬餘元經費，引進救災機器人、無人機等高科技裝備，與新北市皆展現精進專業、追求卓越的決心。未來雙方義消在搜救訓練、無人機應用、災害現場指揮機制等領域將會進行更深層次的技術合作，共同提升救災量能。

連江縣消防局指出，協定旨在建立緊密、常態化的協作機制，當連江縣內發生災害，因消防、救災、救護人力、裝備、器材不足，不能即時有效搶救或控制時，藉由相互支援機制，提升救災效能，並迅速應變處置。

曹典鈺表示，馬祖地區地處離島，受限於人口與地理環境，消防員難以透過頻繁的勤務累積大量實戰經驗。因此與擁有全台最大規模與豐富實務經驗的新北市消防局簽署支援協定，是連江縣提升救災救護品質的重要一步。