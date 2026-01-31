跨海救援！川普愛子巴倫目睹女友人遭毆 「越洋報警」逮施暴俄男

娛樂中心／程正邦報導

馬特維魯米安采夫（左圖）對前女友動粗，巴倫（右圖）跨海向英國警方報案。（翻攝X@Cultination_）

美國總統川普（Donald Trump）的么子巴倫（Barron Trump）以超過 200 公分的挺拔身高與高冷氣質著稱，向來極少出現在鎂光燈下的他，近期卻意外成為英國法庭案件的關鍵證人。巴倫於去年透過視訊通話目擊一名英國女性友人遭到男友施暴，隨即從美國跨海撥打報案電話，成功拯救受害者。英國法院近日裁定，涉案男子傷害罪及妨害司法公正罪名成立。

嫉妒巴倫與女友「太熟」 俄籍男子醋勁大發動粗

根據《CNN》報導，現年 22 歲的俄羅斯籍男子馬特維·魯米安采夫（Matvei Rumiantsev）被控於 2025 年 1 月中旬對當時的女友施暴。魯米安采夫在庭上坦承，案發當晚他看到女友與巴倫進行視訊通話（FaceTime），對兩人之間的熱絡互動感到極度嫉妒與不快，隨後雙方發生口角並演變成肢體衝突。

檢方指出，魯米安采夫不僅對女友動粗，甚至在通話過程中刻意向巴倫展現某種「支配感」。魯米安采夫雖承認因嫉妒心產生不安全感，但否認有控制慾，辯稱只是希望女友能理解他的感受。

巴倫（右起）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（圖／翻攝X@MELANIAJTRUMP）

巴倫視訊驚見友人受難：從美國打電話跨海救命

本案最戲劇性的關鍵在於巴倫的反應。根據法庭揭露的報案逐字稿，當時身在美國的巴倫在斷線後，火速撥打電話給英國警方。他在通話中急促表示：「我正從美國打過來……我剛看到一名女性友人正在被毆打。這大約發生在 8 分鐘前，我剛弄清楚如何打電話給（英國）警方，這是緊急狀況！」

巴倫隨後也以郵件補充細節，指稱自己在通話中看見一名深髮赤裸上身的男子奪走手機，隨後就目擊友人哭泣遭毆的畫面。受害女性在庭審中動情表示，巴倫那通跨洋報警電話簡直是「上帝的訊號」，在那一刻救了她的性命。

川普想拿下格陵蘭！ 網友出奇招：讓20歲帥兒巴倫娶18歲丹麥公主「換嫁妝」。（翻攝X@cinecitta2030、detdanskekongehus IG）

妨害司法公正罪成 被告恐面臨長期監禁

法院審理發現，魯米安采夫在案發被捕後，竟試圖從獄中寄信給受害者，要求其撤回指控，這項舉動被認定構成「妨害司法公正」。儘管被告在強暴與故意勒頸的指控上獲判無罪，但傷害罪與干擾司法兩項重罪仍使他面臨刑責。

法官班納森（Mr Justice Bennathan KC）在宣判前提醒陪審團，由於巴倫與受害人交情匪淺，在評估其證詞時需考慮其立場的客觀性。不過，巴倫迅速採取行動的勇氣，無疑為案件定罪提供了重要契機。魯米安采夫預計於今年 3 月 27 日接受最終量刑宣判。

