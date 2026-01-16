跨海直擊／金宣虎人氣太旺！高允貞羨慕了 甜喊：我要一直黏著他

記者林汝珊／雅加達報導

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞與導演柳英恩在今（16日）影集上線當天，於印尼雅加達舉行粉絲見面會，並在會前舉行國際記者會。高允貞也忍不住感嘆，看到金宣虎在印尼擁有這麼高人氣：「我得一直黏著他才行。」

《愛情怎麼翻譯？》橫跨4國拍攝，來到日本、加拿大、義大利等地。飾演口譯員的金宣虎透露為了練習日文、義大利文、英文等，在開拍前花了4個月時間學習語言，並一一跟各國老師對話，差點就要放棄了，「我很努力準備了，就請大家來評斷了。」

廣告 廣告

在劇中飾演大明星的高允貞表示，這部劇是探討愛情的語言，雖然劇中角色看起來很會表達情緒，但卻不太會表達內心，說話繞來繞去，為了保護自己，不想受到傷害。高允貞也笑說，來到雅加達，看到金宣虎在當地擁有這麼多尖叫聲，「看來我要到處黏著哥哥（金宣虎），跟他一起行動了。」《愛情怎麼翻譯？》全劇12集已於Netflix上線。

金宣虎、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》上線。（圖／記者林汝珊攝影）

更多三立新聞網報導

擁有3個妹妹！「40萬訂閱禪師爆紅」首登大銀幕 賴雅妍急求助

《黑白大廚》官宣第三季！「賽制全大改」沒了個人賽 組隊抗爭

昔遭算命2026生娃！不婚男神爆「先有後婚」親媽反應曝光

啦啦隊女神爆「長期遭跟蹤」車被裝定位器 驚恐：不知被定位多久了

