跨海直擊／金宣虎又暖心救場！高允貞回答被阻止 一說原因全笑了

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞與導演柳英恩在今（16日）影集上線當天，於印尼雅加達舉行粉絲見面會，現場滿滿人潮，更還有場景快閃點，讓觀眾直接走進劇中各國場景，相當浪漫。

金宣虎比讚，相當帥氣。（圖／記者林汝珊攝影）

金宣虎、高允貞也在會前出席雅加達國際記者會，在劇中精通日文、英文、義大利文的他，被問到實際最想學習的語言，表示希望英文能說得更流利，這樣才能和粉絲聊得更自在；輪到高允貞回答時，金宣虎一聽到高允貞回答英文，立刻阻止提醒，笑說：「畢竟我們來到印尼，應該要回答想學印尼話吧」，暖心救場。

高允貞分享自己飾演的角色：「茂熙就像奇蹟般地從無名演員，一躍成為全球巨星。遇見替她詮釋語言的浩鎮後，她開始在愛情中勇敢地面對並化解誤會。」並向當地粉絲喊話：「如果在韓國，我會說希望在冬天帶給大家溫暖，不過這裡已經很溫暖了，所以我會希望這部劇可以帶給大家新鮮的感覺。」全劇12集已於Netflix上線。

