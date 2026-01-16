跨海直擊／金宣虎甜喊「親愛的」！與高允貞「約會行程」曝光

記者林汝珊／台北報導

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞與導演柳英恩在今（16日）影集上線當天，於印尼雅加達舉行粉絲見面會，現場滿滿人潮，還設有場景快閃點，讓觀眾直接走進劇中各國場景，相當浪漫。

金宣虎指著觀眾席中的粉絲。（圖／記者林汝珊攝影）

舞台上金宣虎除了咬耳朵教高允貞說印尼話「謝謝」外，更挑戰emoji表情包，當金宣虎比出動作時，高允貞在一旁大讚「好帥氣喔。」金宣虎立刻吐槽：「我怎麼感受不到你的真心。」高允貞立刻說：「你又知道我不是認真的」，一來一往鬥嘴逗笑大家。

廣告 廣告

劇中，高允貞飾演的車茂熙，不停喊著金宣虎所演的周浩鎮「親愛的」，兩人也在見面會上學習了印尼文、泰文的「親愛的」，金宣虎看著高允貞複誦，讓現場近3000名粉絲嗑糖。

此外，兩人也用大銀幕雲逛4個國家，被問到如果兩人在印尼約會的話要吃什麼，金宣虎立刻回答：「周浩鎮和車茂熙應該會想吃高級餐廳，但我覺得路邊攤最好。」

更多三立新聞網報導

跨海直擊／金宣虎、高允貞印尼放閃！近距離咬耳朵甜爆 3000粉全嗨

跨海直擊／金宣虎又暖心救場！高允貞回答被阻止 一說原因全笑了

跨海直擊／金宣虎人氣太旺！高允貞羨慕了 甜喊：我要一直黏著他

擁有3個妹妹！「40萬訂閱禪師爆紅」首登大銀幕 賴雅妍急求助

