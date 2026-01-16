跨海直擊／金宣虎、高允貞印尼放閃！近距離咬耳朵甜爆 3000粉全嗨

記者林汝珊／雅加達報導

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞與導演柳英恩在今（16日）影集上線當天，於印尼雅加達舉行粉絲見面會，現場滿滿人潮，更還有場景快閃點，讓觀眾直接走進劇中各國場景，相當浪漫。

金宣虎、高允貞一出場現場將近3000名粉絲尖叫聲不斷，兩人也親切和粉絲不停招呼。舞台上金宣虎時不時教高允貞說印尼話「謝謝」，兩人不斷近距離接觸，貼近耳語，甜蜜畫面讓粉絲嗑了不少糖，瘋狂尖叫。

金宣虎、高允貞咬耳朵。（圖／記者林汝珊攝影）

《愛情怎麼翻譯？》橫跨4國拍攝，來到日本、加拿大、義大利等地，金宣虎透露角色在日本第一次偶然見到高允貞，相當印象深刻，「那代表我們的啟程，對我來說非常印象深刻。」高允貞也附和，在日本確實跟哥哥（金宣虎）變得更靠近了。

見面會上，兩人分別挑戰表情包，當金宣虎比出動作時，高允貞在一旁大讚「好帥氣喔。」金宣虎立刻吐槽：「我怎麼感受不到你的真心。」高允貞立刻說：「你又知道我不是認真的」，一來一往鬥嘴逗笑大家。全劇12集已於Netflix上線。

