跨海聯訪／李俊昊當英雄爆金幣 認感到「沒錢的無力感」

李俊昊與金慧埈為韓劇《現金英雄》接受台灣媒體跨海連線訪問。（圖／Netflix提供）





韓劇《現金英雄》由李俊昊與金慧埈主演，日前接受新作跨海宣傳聯訪，都分享角色設定與拍攝幕後。作品以「金錢即超能力」為核心概念，能力使用得越多，金錢流失也越快，透過極具現實感的設定，延伸出關於選擇、人性與代價的討論，引發不少共鳴。

李俊昊在劇中飾演的「相雄」，習慣透過購買腳踏車、PS5與遊戲道具來紓解壓力，角色帶有孩子氣的一面。他笑說，相雄並非不成熟，而是在金慧埈飾演的敏淑眼中，仍保有像小時候一樣單純的一面，這樣的性格反差也讓角色更貼近現實生活中的男性樣貌。

韓劇《現金英雄》「能力越強、錢消失越快」，李俊昊坦言這是一個令人心痛卻非常現實的選擇。（圖／Netflix提供）

談及「能力越強、錢消失越快」的設定，李俊昊坦言這是一個令人心痛卻非常現實的選擇，「想救人卻因為沒有錢而什麼都做不了，是最殘酷的地方。」他也分享拍攝時的真實體感，身上需配戴裝有大量硬幣、重約五公斤的腰帶，隨著硬幣掉落，角色的行動力也隨之受限，讓他在表演中切身感受到「沒錢的無力感」。

金慧埈在韓劇《現金英雄》飾演的敏淑是一個重視效率、偏理性的角色。（圖／Netflix提供）

金慧埈則表示自己飾演的敏淑是一個重視效率、偏理性的角色，雖然她本人原本是感性型人格，但隨著年齡成長逐漸變得更理性，因此在角色分析與詮釋上產生強烈共鳴。同時，她也認為敏淑在理性之外，仍保有為伴侶付出與投入的情感層次，讓角色更立體。

兩位演員也分享對「英雄」的看法，認為真正的英雄不只是擁有能力，而是願意為了幫助他人付出代價、做出不後悔的選擇。作品透過硬幣掉落等具象畫面，將金錢消失視覺化，呈現出既現實又帶著心酸與溫度的情感，為觀眾留下深刻印象。

李俊昊與金慧埈皆認為「凡事需有分寸」。（圖／Netflix提供）

被問到若現實中擁有同樣能力，兩位演員皆認為「凡事需有分寸」，不希望能力使用影響日常生活。至於若突然擁有大量現金，兩人不約而同提到，會先照顧家人與身邊的人，並將部分資源用在真正需要幫助的地方。李俊昊最後也分享自己心中的「英雄定義」，認為真正的英雄不只是擁有力量，而是願意承擔代價、不吝付出幫助他人的人。

《現金英雄》已經於12月26日在Netflix上線，講述上班族姜常雄（李俊昊 飾），一個普通到不能再普通，卻有著一肚子煩惱的平凡人。正困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力：「身上現金越多，力量就越強」。在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。



