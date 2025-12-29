跨海訪問／李俊昊認「沒錢真的很無力」 鬆口：願拿出「全部財產」
記者林汝珊／台北-首爾連線
Netflix影集《現金英雄》由男神李俊昊主演，近日他與金慧埈一同接受台灣媒體訪問。李俊昊在劇中飾演平凡上班族，在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了超能力「身上現金越多，力量就越強」，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。
談到現實中的幸運，李俊昊笑說自己的運氣會跟著角色走，「之前拍《衣袖紅鑲邊》或《歡迎來到王之國》的時候，運氣真的很好，抽獎也常常第一名、抽獎也常常第一名，但到了《颱風商社》或《現金英雄》時，就真的什麼都沒中過，好像完全跟著角色的命運在走。」金慧埈則笑說自己的好運都用在工作上了，「我連一次中獎的經驗都沒有，真的一次都沒有，誇張到不行。」
不過劇中超能力「力量越大，手上的現金就越快消失」，李俊昊坦言：「如果是為了幫助別人而讓錢消失，我覺得那並不是什麼壞事；但真正痛苦的是，真的想幫助某個人，卻因為沒錢而什麼都做不了。這種無力感，我覺得是最讓人心痛的地方。」透露實際拍攝時，身上會綁著一條裝有 50 元硬幣的腰帶，大概有 5 公斤重。當能力使用時，硬幣要一個個掉下來，如果沒掉完，導演就會喊卡，再重新補錢繼續拍，「那種『錢掉光就沒力氣』的感覺，是在拍攝中非常真實地體會到的。」
假如真的擁有用錢換取力量超能力，李俊昊坦言凡事都有一個界線，如果影響到我的日常生活就沒有意義，「我大概會用自己收入的十分之一吧」，下一秒立刻喊話：「如果真的太現實，那我就回答會拿出全部財產。」
談到對於「英雄」的看法，兩人認為最重要的是「想幫助別人的心」，幫助別人是需要付出代價的，如果能不心疼這些代價，仍然選擇幫助他人，那就是英雄。至於如果有天突然獲得大把現金，最想做的第一件事？金慧埈先是笑說最想請身邊的人吃一頓「真的很好吃的飯」，李俊昊則表示會把一半存起來，交給父母管理，剩下的用在真正需要幫助的地方。
