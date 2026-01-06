跨海訪問／金宣虎精通4國語言！對決高允貞喊認輸：反而韓文超卡

記者林汝珊／台北-首爾連線

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯?》由金宣虎與高允貞首度同台演出，還未上線就引起熱烈討論，兩人近日接受台灣媒體訪問，飾演口譯員的金宣虎與飾演大明星的高允貞，在旅行中誤打誤撞認識，兩人坦言私下都不算是會獨自旅行的人，「能在海外遇見某個人，發生插曲，就算不是男女之間的關係，我想那個人也會成為特別令人印象深刻的存在。」

金宣虎、高允貞在旅行中誤打誤撞認識。（圖／Netflix提供）

金宣虎在劇中飾演精通多國語言，被問到是否會有語言錯亂的時候？他笑說為了同時使用日文、韓文和義大利文，做了不少練習，不過卻在韓文台詞上結巴，「明明是母語，反而講不好韓文，NG了好多次，一直道歉說不好意思。」

不過認為發音最難的是英文，「因為大家英文都很好，這部分讓我比較有壓力，有很多需要煩惱、也覺得困難的地方。反而其他部分，因為和老師們一起花了很長時間相處、拍攝，覺得既新鮮又有趣。當然也不是說英語不有趣，只是相較之下，真的覺得非常困難。」

金宣虎飾演精通多國語言的口譯員。（圖／Netflix提供）

被問到兩人的語言能力，金宣虎立刻認輸，認為高允貞在拍攝時，時常跟日本演員福士蒼汰一同練習、請教日文，因此語言能力更好。高允貞則謙虛表示，「我大概就是隨便聽一聽，憑感覺猜意思，但要真正應用的話，就不太行了。如果真的來一場正式對決的話，哥哥畢竟是有系統學過的人，我應該還是會輸的。」

高允貞在劇中飾演大明星。（圖／Netflix提供）

金宣虎也坦言因為飾演了口譯員，現在更會不自覺地特別注意到採訪翻譯細節，覺得從事這份工作的專業人士很令人尊敬、看起來也非常帥氣，「剛剛我也和允貞聊了一下，因為話說得太長了，我還開玩笑說：『這段翻譯起來，口譯老師應該會有點辛苦吧？』結果對方卻翻得非常完美，所以我們兩個就一起豎起大拇指，稱讚說真的太厲害了。」《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日在 Netflix獨家上線。

高允貞比出愛心，畫面超唯美。（圖／Netflix提供）

