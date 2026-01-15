跨海認親！她自稱「川普私生女」求驗 DNA 喊話：釋放馬杜洛

國際中心／程正邦報導

土耳其婦人自稱「川普私生女」求驗 DNA，近日判決出爐。（圖／翻攝自X平台 @ajans_muhbir）

美國總統川普（Donald Trump）再次成為國際八卦焦點，但這次並非因為政策，而是一場跨國的「親子鑑定」訴訟。一名居住在土耳其首都安卡拉的 55 歲女子內克拉（Necla Özmen），堅稱自己是川普 1970 年代在土耳其一段祕密婚外情所生的女兒。這起充滿戲劇性的身世之謎，近期隨著法院的正式裁決而有了最新進展。

離奇身世：醫院神祕女子「掉包棄養」？

根據土耳其媒體《Daily Sabah》及《IHA》報導，內克拉詳述了她宛如電影劇本的出生過程。她指稱，1970 年她的土耳其母親薩蒂（Satı）在醫院產下一名死胎，當時一名自稱索菲亞（Sophia）的美籍女子，將剛出生的內克拉交給了薩蒂撫養。

廣告 廣告

內克拉宣稱，索菲亞當年與在北約（NATO）相關機構工作的川普發生婚外情，懷孕後因故無法親自撫養。薩蒂曾告訴內克拉，對方交出嬰兒時，還展示了一張川普年輕時的照片作為身分證明。這段祕密被塵封了數十年，直到 2017 年薩蒂在新聞中看到川普，才指著電視螢幕對內克拉說：「這個人就是妳的生父。」

內克拉向媒體透露她的身世之謎，並隔空向「老爸」川普喊話：釋放馬杜洛。（圖／翻攝自X平台 @ajans_muhbir）

自認容貌神似：不求遺產只求真相

內克拉對外強調，她並非覬覦川普的龐大資產，只是希望能釐清真相。她指出，自己與川普以及他的其他子女在神韻與容貌上有著高度相似，這加深了她的懷疑。為了尋求生物學上的解答，她於 2025 年 9 月正式向安卡拉第 27 家族法院提起訴訟，要求與川普進行 DNA 鑑定，並同步向美國駐土耳其大使館與美國法院提交請願書。

法院判決：證據不足 正式駁回訴訟

然而，法律程序並未如內克拉所願。安卡拉法院在審理後認為，內克拉所提出的主張幾乎全基於「傳聞證據」（hearsay statements），缺乏任何具體的物證、法律依據或能證明其與川普有生物學關聯的事實支持。

法院在 2026 年 1 月初正式駁回此案，判定不予受理。法官指出，這項訴訟在事實層面存在核心缺陷，無法展開進一步調查。儘管內克拉對判決表示不滿並已提出上訴，但在缺乏關鍵 DNA 樣本或明確文件的狀況下，這場「尋親記」恐將難以持續。

延伸話題：向「父親」喊話釋放馬杜洛

有趣的是，這位「土耳其女兒」內克拉近期更對媒體發表驚人之語。隨著委內瑞拉局勢動盪，她甚至公開向川普喊話，要求她的「父親」釋放被美方抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），意外讓這場家庭鬧劇染上了一層地緣政治的色彩。

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek babalık davası açtı. Mahkeme, söz konusu iddianın somut delillere dayanmadığını belirterek davanın reddine karar verdi. Necla Özmen, karara itiraz ettiğini söyledi. pic.twitter.com/PKz7yAp7Gz — Punto360 (@punto360tr) January 1, 2026

更多三立新聞網報導

WBC經典賽44萬人搶票！東京C組門票開賣即癱瘓 台灣隊今正式集訓

打記者飆孕婦！文傳會副主委林益諄遭開除 他「4字」揭國民黨用人原則

辛柏毅失聯進入關鍵期！黑盒子訊號範圍初步鎖定 國海院待命水下探測

紅劇本揭密！國安單位盯上「政論11傻」 中共敘事5.5小時攻佔台灣螢幕

