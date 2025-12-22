跨界串連城市溫度 桃青局讓社會企業與企業共譜永續愛心





桃園市政府青年局推動「桃企友好市」持續展現跨界媒合成果，繼翔耀實業與洺鈞畜產於活動中簽署「愛心策略結盟合作意向」後，公益行動迅速推動。21日兩家企業攜手六家在地社會企業，前往桃園市私立睦祥家園舉辦「暖心築夢，翔耀光芒」聖誕晚會。青年局長侯佳齡與翔耀實業董事長林以山更親自化身聖誕老人，在寒冬中為孩童送上實質物資與溫暖陪伴。

本次活動充分展現「跨界合作」的深度。在青年局的輔導與媒合下，共有六家社企——「有球必應」、「玩具盒子」、「共生共好」、「咖啡有的」、「Re’me果菓」及「知享」共同參與，發揮各自在氣球藝術、禮物包裝、果乾點心等專業領域的特色，為育幼院孩童打造一場別開生面的聖誕派對。



青年局長侯佳齡與翔耀實業董事長林以山化身聖誕老人陪伴孩童歡渡聖誕節。

翔耀實業董事長林以山強調，企業投入公益不應只是「一次性捐助」，更重要的是透過長期陪伴回應在地需求。他指出，透過與社企攜手走入第一線，企業能更深刻體察社會角落的真實聲音，從而產生更深遠的正向影響。

為了讓愛心具有延續性，現場同步宣布啟動為期三個月的「永續關懷，愛心長伴」營養資助計畫。該計畫由洺鈞畜產、亞植有機農場及大米缸共同支援，提供優質放牧雞蛋、有機蔬菜及有機米；更導入營養師專業，協助院方規劃營養菜單並建立追蹤機制，從數據面提升孩童日常飲食管理品質，將節慶的熱度轉化為長期的健康守護。

桃園市政府青年局推動「桃企友好市」促成跨界公益合作。





青年局長侯佳齡表示，「桃企友好市」的核心目標在於扮演橋樑，串聯公部門、企業與社企資源。看著現場志工與孩童互動的溫馨畫面，象徵著桃園的城市溫度正不斷擴散。未來青年局將持續透過社會企業中心強化輔導，協助更多企業落實具備在地韌性的CSR行動，讓永續公益在桃園紮根、開花結果。

有球必應社會企業團隊運用氣球藝術設計互動體驗，帶領孩童參與聖誕破冰活動。

