跨界助陣星爵新片！三上悠亞「坐審判椅跳應援舞」超辣畫面曝

福爾摩沙夢想家啦啦隊跨界與《關鍵公敵》合作。（索尼影業提供）

「星爵」克里斯普瑞特主演科幻動作片《關鍵公敵》上週末（17日）於台中福爾摩沙夢想家主場，迎來震撼全場驚喜跨界合作，邀來福爾摩沙夢想家啦啦隊坐上電影審判之椅大跳精彩應援舞，被球迷封為「最強外援啦啦隊女神」的日本人氣偶像三上悠亞，一出場馬上把氣氛炒到最高點，重新詮釋片中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景。

該片由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，除了克里斯普瑞特，還有《不可能的任務：致命清算》中的冷艷女星蕾貝卡弗格森，展開一場撲朔迷離的謀殺疑案。在不遠的未來，由克里斯普瑞特飾演的重案組警探，因被指控謀殺妻子而被移送AI仁慈法庭，恰巧他正是推動這個審判系統的重要推手，如今他卻被銬在審判椅上，並且必須在90分鐘內向AI法官證明自己的清白。透過AI系統的抽絲剝繭，他逐漸理解到這整起謀殺案的真相，並且面對更致命的巨大威脅。

廣告 廣告

三上悠亞把球場氣氛炒到最高點。（索尼影業提供）

《關鍵公敵》將於30日（五）起口碑場，2月6日（五）正式在台上映。除了與籃球啦啦隊的夢幻聯動之外，即將在本週五（23日）起跑，電影中令罪犯聞風喪膽的AI法庭審判椅將現身台北信義區，於活動期間（1／23-2／5）坐上AI法庭審判椅，並將計時器按下電影上映日02'06，即挑戰成功代表無醉，將結果拍照打卡即可免費兌換電影特調一杯。

更多中時新聞網報導

教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制

張立昂《男公館》當媽媽桑 6男神見客

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷