跨界合作守護台灣！齊柏林之子1/18現身「淡水最美書屋」益品書屋

益品書屋將在今年1月18日邀請齊柏林之子齊延洹舉行環境議題講座。 圖：益品書屋／提供

[Newtalk新聞] 有「淡水最美書屋」之稱的「益品書屋」今(6)日表示，將在今年1月18日，與「看見・齊柏林基金會」舉行首次跨界合作，邀請齊柏林之子齊廷洹和荒野保護協會榮譽理事長李偉文在益品書屋舉行座談會，向與會觀眾分享台灣土地面臨的困境與危機。

益品書屋由王品集團創辦人戴勝益支持成立，目前則由戴勝益長子戴東杰經營。過去十年間，益品書屋作為活動基地，積極推動各式閱讀和藝文活動，並在三年半前由台北仁愛路搬遷至兼具山城和河港特色的淡水。由於淡水具有悠久的歷史和地景風情，還有許多藝文人士駐紮，益品書屋搬遷至淡水後，便獲得「淡水最美書屋」美稱。今年1月起，益品書屋更宣布，將在接下來的1年內，舉行6場與環境保護相關的講座，希望「綠色議題」能成為2026年全年焦點。

益品書屋今年第一場與環境保護相關的講座將在1月18日舉行，值得關注的是，本次講座由戴東杰及齊延洹兩位繼承父被理想的「第二代」經營者共同舉辦，結合閱讀推廣和環境教育議題，從文化、永續和教育三大面向，將守護環境的種子灑向全台，展現跨世代、跨領域合作的影響力。

戴東杰強調，環境保育是土地與人類永續生存根本，以知識力喚起大家與土地的連結，將環保意識扎根牢固，才能讓台灣美好長存。

過去十年間，益品書屋作為活動基地，積極推動各式閱讀和藝文活動。 圖：益品書屋／提供