跨界合作推動藥癮復元，衛福部舉辦治療性社區成果與國際交流研討會。(圖：草屯療養院提供)

▲跨界合作推動藥癮復元，衛福部舉辦治療性社區成果與國際交流研討會。(圖：草屯療養院提供)

為了推廣「藥癮治療性社區」的服務模式，並協助成癮者走上復元之路，由衛生福利部補助推動的「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」於十二日在衛生福利部舉辦聯合成果發表暨國際研討會。本次活動展現了七年來的推動成果，邀集國內外專家學者及各地機構代表齊聚一堂，分享治療性社區的理論、實務經驗與創新做法，並共同探討成癮復元服務的新方向。

廣告 廣告

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹表示，藥癮治療性社區是以「生活即治療」為理念，透過目的性的日常規範及活動設計，協助藥癮者重建健康的生活型態與正向人際互動，在協助藥癮者復原歷程中，扮演至關重要的角色。衛福部於95年起補助草屯療養院率先投入發展，108年起擴大推動，服務量能至今已達348床。

衛福部草屯療養院成癮治療科主任黃介良表示，「治療性社區」是一種以「生活即治療」為核心理念的復元模式，透過有結構的生活、自我管理與靈性關懷，協助成癮者重建健康生活並重拾自信。其服務涵蓋心理輔導、安置與就業支持，幫助學員順利重返社會。活動特別邀請國際知名專家 George De Leon 博士與Rod Mullen先生分享經驗。De Leon 博士為治療性社區研究的先驅，其代表作《治療性社區：理論、模式與方法》被譽為「TC聖經」，此次透過線上視訊參與論壇並發表專題演講，分享治療性社區的最新發展與國際趨勢。Mullen先生則親臨現場，身為美國 Amity Foundation 創辦人之一，長年致力於成癮者的教育與社會復歸工作，並以實務經驗分享社區治療在跨文化脈絡下的實踐成果。

活動中各家機構亦展示亮眼成果：社團法人台灣露德協會朝露農場治療性社區以「減害模式」協助學員從挫折中重新站起；衛福部草屯療養院茄荖山莊建構「醫療整合性治療性社區」模式，結合醫療、心理與社會支持，協助學員全面復元；利伯他茲教育基金會強調家庭參與與教育輔導，協助家屬成為復元歷程的堅強後盾。

此外，沐恩之家、晨曦會與主愛之家亦共同投入「靈性健康與藥癮復元」主題研究，展現治療性社區在靈性取向實務上的多元探索——沐恩之家聚焦於靈性關顧與家屬支持，晨曦會關注中高齡藥癮者的靈性需求回應，主愛之家則分享靈性取向與復歸歷程的臨床經驗，彰顯不同社區單位在靈性復元領域的深耕與創新，為成癮者提供更多支持與機會。

草屯療養院丁碩彥院長表示，本次研討會不僅展現各家治療性社區的努力與成果，也為未來的發展方向帶來重要啟示。未來將持續深化政府與民間的合作，投入更多資源於研究、人員培訓與家屬支持服務，讓復元體系更加完善。他強調，透過各界的攜手努力，期盼能讓更多成癮者在支持性的環境中重新找到希望，邁向健康、有尊嚴與幸福的新生活。