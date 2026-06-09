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跨界同框！教宗與饒舌巨星 Bad Bunny 馬德里密會 兩人竟都曾惹火川普

梵蒂岡證實，教宗 Pope Leo 週一晚間於西班牙馬德里伯納烏球場，私下接見了波多黎各饒舌巨星 Bad Bunny。這場宗教領袖與葛萊美獎得主的罕見會面引發關注，有趣的是，兩人都曾因政治立場與言論，公開槓上美國前總統川普。

根據梵蒂岡發布的聲明，教宗 Pope Leo 在西班牙進行為期一週的訪問行程中，於馬德里伯納烏球場（Bernabeu stadium）短暫接見了 Bad Bunny 及其家人。Bad Bunny 今年剛憑藉專輯《Debí Tirar Más Fotos》奪下葛萊美獎（Grammys）年度專輯大獎，雖然雙方相談甚歡，但梵蒂岡表示目前不打算公開任何會面照片。

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這次會面之所以成為焦點，是因為兩人都曾與川普（Donald Trump）發生過摩擦。教宗 Pope Leo 先前因批評伊朗戰爭，引發川普不滿；而教宗在西班牙訪問期間也多次警告，日益加劇的衝突已讓世界陷入「深重危機」。

饒舌巨星 Bad Bunny 則是一向對川普的強硬移民政策持批評態度，並在 2024 年美國大選中公開支持賀錦麗（Kamala Harris）。此外，Bad Bunny 在今年 2 月的超級盃（Super Bowl）中場秀演出，將西班牙語與雷鬼動（reggaeton）節奏帶進美國體壇盛事，當時卻被川普痛批演出「極其糟糕」，甚至稱其為「對美國偉大精神的侮辱」。

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本文由AI協作，經編輯審核後發布