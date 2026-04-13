跨界外交 嘉義優鮮闖西武巨蛋

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作為嘉義縣長，我始終在思考，一個以農業為根基的城市，如何在全球市場中被看見、被信任，甚至被喜愛。4月上旬，我帶著「嘉義優鮮」走進日本職棒殿堂－埼玉縣西武巨蛋，不只是一次行銷活動，而是一場關於品牌、文化與信任的實踐。

當天賽事由埼玉西武獅對戰千葉羅德海洋，全場2萬5000名觀眾座無虛席。我站上投手丘開球的那一刻，心裡很清楚，這一球象徵的不是個人榮耀，而是嘉義農業邁向國際的重要一步。從球場大螢幕到LED看板，從關東旗到場邊互動，我們以貼近日本民眾的方式，讓「嘉義優鮮」自然融入這場運動盛事。

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行銷不只是把產品「帶出去」，更重要的是讓消費者「願意靠近」。因此，我們不僅在球場設置展售攤位，提供試吃，也透過啦啦隊的熱情應援，拉近與球迷之間的距離。當我看到日本球迷主動排隊、詢問產品，甚至分享曾在台灣留下的美好回憶時，我知道，這不只是商品交流，更是情感的連結。

延續這份熱度，我們也將推廣深入東京通路，選擇在吉祥寺的「亞洲太陽市場」進行展售，我在現場示範台式乾拌麵，與消費者分享料理方式，讓產品不只是被購買，更被理解。

「嘉義優鮮」集結超過200家業者、800多項產品，從源頭品質到品牌包裝皆由縣府把關，並依據市場需求調整規格與口味。我深信，唯有從細節做起，品牌才能走得長遠。

此次與亞洲太陽市場的合作，不僅是短期活動，更規畫為期4個月的主題專區，透過持續展售與市場觀察，累積第一手數據，作為未來拓展更多通路的重要依據。我們將持續以精準策略推動「嘉義優鮮」深耕海外市場，讓世界看見嘉義農產的價值與實力。