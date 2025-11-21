跨界天王喬許葛洛班明年襲台 〈You Raise Me Up〉準備逼哭全場

美國跨界天王喬許葛洛班（Josh Groban）將在明年2月帶著《GEMS World Tour》世界巡迴演唱會來到台北啦！粉絲們得知消息後熱情高漲，紛紛表示期待現場聆聽經典金曲，「現場聽〈You Raise Me Up〉應該會忍不住哭」！

喬許葛洛班明年2月將來台開唱 。（圖／Timeless Asia提供）

喬許葛洛班以渾厚又細膩的嗓音聞名於世，音樂風格融合古典跨界、抒情、流行與歌劇元素，全球專輯銷量已超過3500萬張，他的代表作品包括〈You Raise Me Up〉、〈To Where You Are〉以及電影《美女與野獸》原聲帶中的〈Evermore〉，無論是全場大合唱的震撼場面，還是獨唱時的溫柔情感，都能深深打動聽眾心弦。

廣告 廣告

除了音樂領域，喬許葛洛班在百老匯與影視圈同樣表現亮眼。他曾主演音樂劇《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》及《理髮師陶德（Sweeney Todd）》，以精湛詮釋獲得東尼獎與葛萊美獎提名。

他也參與多部影視作品，包括《Glee》、《辛普森家庭（The Simpsons）》以及Netflix影集《乖警察（The Good Cop）》，展現多才多藝的一面。喬許葛洛班也積極投入公益事業，他創立的「Find Your Light Foundation」透過音樂與藝術教育，啟發青少年創造力，改善他們的學習與生活環境。

2024年5月，他在美國拉斯維加斯凱薩宮（Caesars Palace）舉辦了五場《GEMS》專場演出，每場皆座無虛席，也為這次世界巡演拉開序幕。這次台北演出，他將以經典曲目為主軸，搭配精心設計的燈光與視覺效果，帶領觀眾體驗從柔情細膩到氣勢磅礴的音樂旅程。有粉絲在社群平台留言表示「現場聽〈You Raise Me Up〉應該會忍不住哭」，展現對演出的高度期待。

《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》門票將於11月19日上午10點開放官方會員優先購，11月27日上午10點於KKTIX開放遠傳用戶優先購票，11月28日中午12點全面開賣。更多演出相關資訊可關注主辦單位Timeless Asia社群網站。

喬許葛洛班台北演唱會門將分三階段開賣。 （圖／Timeless Asia提供）

※Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》

活動日期 EVENT DATE｜2026 年 2 月 11 日

演出地點 VENUE｜TICC 台北國際會議中心 大會堂（台北市信義路五段1號）

票價 TICKET PRICE｜$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880

VIP 套票 VIP Package | $14300/$13800/$8300/$7900

→Josh Groban 官方會員優先購：11月19日10:00AM至11月20日10:00PM

→遠傳用戶優先購：11月27日10:00AM至11月27日10:00PM

→全面公開啟售：11月28日12:00PM起

延伸閱讀

生前進派出所問路！6旬翁「躲陌生人車後座」…待1夜竟氣絕亡

連兩震！花蓮東部外海20:38又發生規模4.5極淺層地震

國家警報響！花蓮東部外海20:25規模4.5極淺層地震