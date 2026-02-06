跨界宣導防災防詐護童 新莊警安全座談提升應變韌性

《圖說》新莊分局長陳緒於「守護新北安全座談會」透過案例解析與模擬說明，讓民眾清楚了解何時應避難、哪些情況不宜外出，以及如何降低人身與財物風險。〈新莊分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市新莊警分局為提升民眾面對災害及突發事件的應變能力，昨〈5〉日舉辦「守護新北安全座談會」，邀集地方里長、金融機構、校園代表，以及IKEA新莊店等大型業者，並結合台北、新北、桃園三大捷運系統相關人員共同參與，透過實際情境說明與案例模擬，強化民眾自我保護與即時應變能力，攜手守護社區安全。

新莊警分局長陳保緒表示，危機發生時，民眾應保持冷靜，確實配合警方及相關單位指揮，不擅自穿越管制路段，也不自行處理可疑事件，避免因錯誤判斷衍生危害。透過案例解析與模擬說明，讓民眾清楚了解何時應避難、哪些情況不宜外出，以及如何降低人身與財物風險。

《圖說》新莊分局「守護新北安全座談會」合影。〈新莊分局提供〉

他指出，台灣位處地震帶，且位於颱風主要路徑，近年複合型災害頻繁，加上治安與公共安全情勢多變，民眾所面臨的風險已不限於日常治安問題。此次座談會即以「實際發生狀況下的正確應處方式」為核心，將防災避難、交通疏導、人身及財物安全與環境安全等觀念，轉化為貼近日常生活的行動指引，提升整體社區應變韌性。

此外，陳保緒提醒民眾提高警覺，慎防假訊息、詐騙及趁亂犯罪，避免衍生額外風險；並配合年後新學期開始，說明國小護童勤務措施，結合鄰里與社區力量，共同守護學童上下學安全。

《圖說》市警局副局長林武宏於治安座談中，向民眾說明警察局維護地方治安與交通安全的決心。〈新莊分局提供〉

與會的市警局副局長林武宏，於治安座談中向民眾說明警察局維護地方治安與交通安全的決心。他表示，警方近年持續推動打擊詐騙工作，透過跨機關合作與宣導，詐騙案件發生數及財損金額均呈下降趨勢，顯示防詐作為已逐步展現成效；近期也同步執行掃黑、打詐等專案勤務，強化查緝不法行動，維護社會秩序。

林武宏指出，警察局除重視治安與交通安全外，也持續深化與校園及社區的合作，確保學童上下學安全，並同步推動公共安全、防災避難與防衛韌性等觀念，協助民眾在面對突發事件時，能降低風險、保護自身安全。

《圖說》座談會中，新莊警分局各單位，透過情境式說明，向民眾宣導災害發生時的交通管制與疏導措施。〈新莊分局提供〉

座談會中，新莊警分局偵查隊、交通組、防治組及民防組等單位，透過情境式說明，向民眾宣導災害發生時的交通管制與疏導措施。因應農曆春節將近，分局也同步說明「加強重要節日安全維護工作」規劃，依地方特性結合民力，加強大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所的巡邏與重點守望，透過警力、民力與保全人員聯防機制，提升通報速度與即時應變效能。