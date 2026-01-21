【跨界新商機】電商攜手宮廟 線上祈福業績增

記者古可絜／綜合報導

農曆丙午赤馬年倒數，受惠於年節買氣增溫，「宗教祈福」與「開運保值」兩大類別買氣增長，其中免排隊的「線上點燈」服務預估業績年增2成，黃金類商品整體銷量年成長逾40%，生肖開運金飾亦激增35%。瞄準需求，知名電商集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等知名廟宇與名師，打造線上祈福陣容，並同步推出「馬年迎新春」活動，消費滿額登記即有機會獲得「風水布簾」與「葫蘆五帝錢」。

據購物網分析，線上點燈需求將於農曆年前兩週進入最高峰，預估將推升相關業績年成長20%。在眾多宮廟服務中，由百年古剎「鹿港天后宮」穩坐銷售冠軍，本月迄今已囊括該站上點燈總銷量5成；而針對特定需求的「姻緣燈」、「拜斗燈」及助攻考運的「文昌燈」，亦有穩定支持者。此外，「大甲鎮瀾宮」消災解厄安太歲法會與命理名師招財法會，也廣獲好評。