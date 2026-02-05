跨界歌王喬許葛洛班來台開唱倒數 驚喜宣布「美聲歌姬」當嘉賓

喬許葛洛班找來閻奕格擔任台北場演出嘉賓。（TIMELESS ASIA提供）

美國跨界美聲天王喬許葛洛班（Josh Groban）將於本月11日晚間在台北國際會議中心（TICC）開唱，繼日前公布將攜手台北愛樂管弦樂團打造限定編制後，再度為台北場投下重磅驚喜，將特別邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓，同台獻唱傳奇美聲金曲，打造專屬於台北站的夢幻跨國合唱。

閻奕格出身自歌唱比賽舞台，憑藉扎實的聲樂基礎與極具穿透力的音色，在華語樂壇中建立高度辨識度，嗓音純淨卻富有力量，能在細膩情感與高難度音域之間游刃有餘，多年來持續挑戰不同音樂形式，從流行、抒情到跨界演唱，展現出超越流派限制的音樂實力，2023年更受邀為迪士尼電影《小美人魚》中文版電影配音及演唱主題曲〈Part of Your World〉中文版〈嚮往的世界〉，展現其國際製作等級的演唱實力，近年也參與多項跨界與大型製作演出，持續拓展其美聲在不同舞台上的可能性。

廣告 廣告

喬許葛洛班的音樂生涯中，跨世代、跨文化的合作始終佔有重要位置，曾與安德烈波伽利、席琳狄翁、莎拉布萊曼、芭芭拉史翠珊、蘿拉菲比安等世界級音樂人同台演出，是喬許葛洛班以古典與流行跨界聞名全球的美聲王子，閻奕格則是經過多元舞台淬鍊，兼具技巧與情感深度的華語美聲公主，這場跨越背景與文化的對話，徵東西方美聲的浪漫相遇，也讓台北站演出更添獨特性與驚喜感。

「Josh Groban： GEMS World Tour - Taipei」將於2月11日晚間在台北國際會議中心（TICC）隆重登場，門票已於KKTIX販售，更多演出相關資訊請關注主辦單位Timeless Asia官方社群。

更多中時新聞網報導

馬秀娟藝結古玉 賦予玉石神韻靈動

澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后

TPBL》林書緯職業新高 送夢想家3連敗