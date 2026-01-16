跨界特別演出！天菜男偶像大吼「不要管我！」表現超自然 表情包瘋傳

記者趙浩雲／台北報導

林佳辰演繹自然粉絲期待。（圖／樂波時代提供）

全新台劇《那些你不知道的我》將首播，主演傅孟柏繼前導預告引發網友「還能比上次更壞嗎」的熱烈討論後，在最新釋出的終極預告中，又以「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了」引起粉絲熱議：「傅孟柏到底經歷了什麼？」

以當紅偶像遭受黑粉威脅與刑事指控開啟整個故事的影集《那些你不知道的我》終極預告16日曝光，畫面可見傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣；他還在百忙中抽空為預告錄製懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」以及「如果你有兩小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶，這樣你就可以百分百的了解他⋯⋯」

傅孟柏的配音，為這部戲開啟奇幻、神秘、超現實的想像，也隱約透露他在劇中的角色；去年他在《回魂計》中和鍾欣凌有段扭曲的母子關係，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」

林吳念軒在劇中飾演帥氣警探。（圖／樂波時代提供）

導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的武器，可以讓人完全掌握想掌握的人，卻又在變身回來後，必須犧牲和他之間最重要的記憶、再也想不起來？

前導預告播出後，在社群媒體 threads 上轉發立即破萬，擔任特別主演的超人氣偶像男團 Ozone 主唱林佳辰討論度最高：「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然飾演反派嗎？一開始的變態樣到後面歇斯底里，短短幾個片段看得很過癮，起雞皮疙瘩」、「太感動，出道三年多一直在等他的戲劇作品，終於盼到了」。《那些你不知道的我》1月30日起在 LINE TV 及 MyVideo 首播，敬請期待。

