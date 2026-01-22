跨界童書出版！蘭城晶英推原創繪本千冊回饋宜蘭

蘭城晶英酒店繪本框框裡有什麼首波贈送奇奇牛仔束口袋。（晶英酒店提供）

記者張正量／宜蘭報導

深受親子家庭喜愛的蘭城晶英酒店再度突破框架，首度跨界進軍童書出版，推出原創繪本「 框框裡有什麼？」，由飯店設計團隊原創、未來親子出版，二十三日將正式上市，即日起入住芬朵奇堡主題房的房客，就可獲得一本，並加贈奇奇牛仔束口袋，讓旅程留下專屬的閱讀回憶。

飯店業者表示，繪本靈感源自飯店十樓「芬朵奇堡藝廊」，由設計師馮弈軒、陳之盈、林施妤以「馮．陳．林」之名共同創作，讓吉祥物藍寶、朵朵、奇奇穿梭於西洋經典名畫中，透過童趣視角引領孩子探索藝術，將飯店空間轉化為可陪伴成長的書香作品。「框框裡有什麼？」以孩子的第一本藝術入門書為概念，書中由天才藝術大師奇奇跟富創意的朵朵帶著傑克、芬妮與媽媽，一起踏進美術館欣賞一幅幅被「框」框住的畫作，其實藏著鮮豔的色彩、跳躍的線條、微妙的情緒、未說出口的小故事，鼓勵孩童張大眼睛、放開想像力。本書以輕鬆逗趣的對話、幽默細膩的插圖，陪孩子認識經典名畫、培養觀察力與美感，同時也鼓勵他們勇敢畫出自己的想法。

蘭城晶英同步透過新月教育基金會，捐贈一千本繪本予宜蘭縣內國小與公共圖書館，讓藝術教育走進校園與社區，實踐深耕在地、陪伴孩子成長的品牌承諾。