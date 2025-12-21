跨界結合藝術週 關渡歲末祝福人氣爆棚

2025關渡人文藝術週，今天是活動最後一天，將持續到下午四點，想參加的朋友趕緊把握機會，熱鬧的活動，還結合社區歲末祝福

接下福慧祝福和竹筒歲月，關渡歲末祝福盛大舉辦，結合關渡人文藝術週，更顯人氣滿滿。靜思精舍德佺法師：「上人告訴我們，時時刻刻 我們都要居安思危，在這過程當中，世界 世間 人與人之間，我們那種互助 那種善 那種愛，永遠都不要斷掉。」

慈濟志工翁雪慧：「今年我們希望，透過人文 還有社區，我們可以能夠讓會眾更了解，我們的人文志業 尤其是大愛電視台，上人一直希望，人人能夠看大愛台。」

現場有新面孔也有老朋友，來自西班牙的Naim，在2024年來到台灣，便深深愛上這片土地，更是寫了一封信送給台灣，而這也是他第一次感受關渡靜思堂的殊勝。民眾Naim：「在台灣讓我感受到，內心有不同的平靜，在這裡 我和我的朋友們，都覺得非常舒服自在。」

而這位75歲的高女士，除了日常志工幾乎都到，更沒有一次錯過歲末祝福。民眾高女士：「我很喜歡上人，有活動我都會參加。」

從12月19號到21號，一連4場的歲末祝福，搭配人文藝術週的美味蔬食，帶領民眾在充滿希望的年末，歡喜迎來慈濟一甲子。

