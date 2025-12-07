跨界美食！排骨雞泡麵混搭「1國民小吃」 他一吃驚呆：外酥內Q醬香十足

生活中心／張尚辰報導

連鎖超市「全聯福利中心」販售的商品多樣化，是不少民眾採購的好去處。近日，一名網友分享，他在逛全聯時，偶然發現味味A排骨雞新出的「醬香蘿蔔糕」，看到這個混搭新品，讓他不禁直呼「真的太神奇了」。貼文發出後，吸引不少網友熱議。

該網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」中發文，指出他在逛全聯時，偶然看見冷凍櫃放著味味A排骨雞的商品，乍看之下，以為是有人將泡麵放進冷凍櫃，結果仔細一看才發現，竟是味味A排骨雞的新品「醬香蘿蔔糕」。

這讓原PO感到非常驚訝，「真是太神奇了！現在是流行混搭風嗎？居然把兩樣我喜歡吃的食物味味A排骨雞和蘿蔔糕結合在一起。當然不能錯過這個新品」，就立刻買回家嚐鮮。

原PO說，打開包裝後，裡面已經切好10片，這樣可以避免自己分切，造成大小、厚度不均的問題，「想吃幾片就拿幾片出來，不用退冰就可以料理，用鍋子簡單油煎，兩面煎軟、煎洽就可以起鍋」。

在料理的過程中，原PO還發現，這款蘿蔔糕非常好煎，不容易煎碎，「這個可以完美呈現原形，可讓煮婦的廚藝增添不少自信」。

最後，原PO分享口感，「這個煎到兩面恰恰的醬香蘿蔔糕，吃起來外酥內Q，口感厚實，不會軟爛。入口醬香十足、鹹香夠味。以前吃蘿蔔糕時我還會沾一下醬油膏吃，這個味味A醬香排骨雞蘿蔔糕完全不用沾醬，單吃就好好吃」。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「好誘人的東西，果然是一山還有一山高」、「泡一碗泡麵再加煎一份蘿蔔糕加蛋」、「煎的時候就超級香」、「聞到排骨雞麵的味道」、「還已經切片好了耶」。

