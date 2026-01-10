跨界聯名 姆明占領台中 全城滿滿幸福感

2026中台灣燈會進入倒數階段，台中市政府今年跨界與芬蘭國寶「姆明一族（The Moomins）」聯名，並與整座城市地景深度結合，除了在市民廣場設置高達21公尺的巨型氣偶，運動局更於全國規模最大的「中央球場」推出互動式運動裝置，都發局則在「東區恊園好宅」打造溫馨的姆明媽媽打卡點。

觀旅局表示，今年適逢姆明誕生80周年，選擇與其合作主因在於芬蘭已連8年蟬聯全球最幸福國家，其和平包容的理念與台中推動幸福城市的願景不謀而合。透過「全城MOOMIN ON！」策略，成功將燈會幸福感從中央公園延展至運動場與基層社宅，讓各年齡層的民眾都能在日常中與姆明驚喜相遇。

繼市民廣場巨型姆明氣偶亮相後，運動局長游志祥日前帶領「台中藍鯨」足球班小球員，共同點亮位於中央球場的「姆明愛運動」特展。該場域巧妙將姆明與小美等經典角色，融入跑步、划船、滑雪等運動情境中，並結合先進的科技互動感，民眾只需按下「GO」鍵，即可啟動閃耀燈光。

而在「東區恊園好宅」則以「姆明媽媽」為主角，打造溫馨的打卡亮點。都發局住宅處說明，恊園好宅基地前身為故總統行館，園區內保留了610坪的大面積開放綠地與多棵老樹，與姆明家族居住在森林、與自然和諧共生的形象完美契合。

觀旅局補充，除了運動場與社宅，包含高鐵站、火車站及各區公所也都有姆明身影。2026中台灣燈會將於2月15日正式啟動，邀請全台民眾提前規畫一場「尋找姆明」的城市小旅行，歡喜迎接馬年的到來。