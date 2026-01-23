跨界色彩奔馳陶博館 「感動馬」聯展即日起繽紛登場迎新年
(記者謝政儒新北報導)準備好被家鄉的色彩「感動」了嗎？新北市立鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會聯手打造的「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於陶博館1樓陽光特展室正式開展，這不只是一場展覽，更是一場跨越世代、翻轉色彩的繽紛派對。
本次展覽最吸睛的亮點之一，莫過於三位當代跨界藝術家伊誕．巴瓦瓦隆、李承道與糖果鳥的聯手出擊，分別以臺灣各地代表的「文化色彩」為靈感，融入「小感動馬」彩繪創作中。享譽國際的排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆首次發表陶作品《MACAQU》，在排灣語中ma-caqu代表「明白、心被照亮的時刻」，他以大地作為棋盤、小馬化為棋子，代表人生中的每一步都在探索中得到智慧與祝福。近年活躍於藝術創作及商業影像的多元媒體藝術家李承道則帶來《藍色的馬克》，揉合新北市在地文化特色之三峽藍染、青花瓷等各種「藍」色為主要用色，以寬線條、漸變色彩及如同釉藥結晶的光澤，帶點未來感與趣味性。而以街頭塗鴉踏遍世界各地的藝術家糖果鳥(Candy Bird)，則運用「十字架灰」、「杜鵑花紅」與「鳳梨黃」等色，嘗試將童趣的色彩與陶馬較為嚴肅的造型做結合，希望製造出矛盾的趣味。
除了藝術家的作品外，展場更匯聚672件來自北、東臺灣26所國中小學的「小感動馬」學生彩繪作品，每件作品都訴說著獨一無二的家鄉故事。由藝術家莊普創作的「小感動馬」素坯，造型靈感來自西洋棋的「馬」，以直線與弧線形塑昂首馬頭與流動鬃毛，交織出堅毅與速度感，蘊藏蓄勢待發的動能，期盼為臺灣凝聚向前的動力。此外，陶博館入口也同步展出「大感動馬」系列彩繪作品，黃文暉、黃小燕、糖果鳥(Candy Bird)、謝榮雅、蕭筑方及郭芃君六位藝術家，各自以鮮明風格詮釋馬的活力、奔馳、吉祥等不同樣貌，象徵迎向充滿希望與動能的新年。
陶博館館長張啟文表示，本次展覽可說是結合藝術創作、教育推廣與公共參與的文化行動，展現了陶藝的多元生命力。學學文化創意基金會副董事長徐莉玲則指出，基金會長期致力於推動臺灣文化色彩教育，希望透過與陶博館的合作，讓更多人看見孩子們如何透過文化色彩找尋對臺灣土地的認同感，並從藝術家的視角延伸出更豐富的想像。
今年首度結合展覽推出「立體紙馬彩繪活動」，邀請七二設計工作室開發DIY教材，將於展期間的週末假日及春節開館日，限量開放民眾完成任務即能免費索取「小感動馬」紙模型，民眾只要運用「新北市16個文化亮點色彩」就能創作出獨一無二的立體紙馬，歡迎大家走進展場，參與感動馬的繽紛派對。更多資訊請上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。
