跨界色彩奔馳陶博館 「感動馬」聯展盛大登場

▲「感動馬 陶博聯展」即日起至3月22日於陶博館登場。(圖:新北市立鶯歌陶瓷博物館提供)

準備好被家鄉的色彩所「感動」了嗎？新北市立鶯歌陶瓷博物館二十三日表示，與學學文化創意基金會合作的「感動馬 陶博聯展」，即日起至三月二十二日於陶博館一樓陽光特展室展出。這不僅是一場展覽，更是一場跨越世代、翻轉色彩的派對。

展覽的一大亮點是三位當代藝術家伊誕．巴瓦瓦隆、李承道與糖果鳥的聯合創作。他們以臺灣各地的「文化色彩」為靈感，創作了「小感動馬」的彩繪作品。國際知名的排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆首次展示陶藝作品《MACAQU》，在排灣語中意指「明白、心被照亮的時刻」。他以大地作為棋盤、小馬作為棋子，象徵人生每一步的探索與智慧。

多元媒體藝術家李承道則帶來《藍色的馬克》，融合新北市的三峽藍染、青花瓷等「藍」色，透過寬線條和漸變色彩，創作出未來感與趣味性的作品。而以街頭塗鴉聞名的糖果鳥，則運用「十字架灰」、「杜鵑花紅」與「鳳梨黃」等色彩，將童趣的色彩與陶馬的造型結合，創造出矛盾的趣味。

展場還匯聚六百七十二件來自北、東臺灣二十六所國中小學的「小感動馬」學生彩繪作品，每件作品都講述著獨特的家鄉故事。藝術家莊普創作的「小感動馬」素坯，靈感來自西洋棋的「馬」，展現堅毅與速度感，象徵著向前的力量。此外，陶博館入口也展出「大感動馬」系列彩繪作品，六位藝術家各自以鮮明風格詮釋馬的活力與吉祥，象徵著充滿希望的新年。

陶博館館長張啟文表示，此次展覽結合了藝術創作、教育推廣與公共參與，展現陶藝的多元生命力。學學文化創意基金會副董事長徐莉玲指出，基金會希望透過與陶博館的合作，讓更多人看到孩子們如何透過文化色彩尋找對臺灣的認同感。

今年首次推出「立體紙馬彩繪活動」，邀請七二設計工作室開發ＤＩＹ教材，於展期間的週末及春節開館日，民眾完成任務即可免費索取「小感動馬」紙模型。大家只需運用「新北市十六個文化亮點色彩」，便能創作出獨一無二的立體紙馬。歡迎大家來參加這場感動馬的繽紛派對。