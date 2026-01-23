跨界藝術翻轉文化色彩 陶博館「感動馬」聯展繽紛迎新年

《圖說》「感動馬 陶博聯展」即日起至3月22日於陶博館登場。〈陶博館提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市立鶯歌陶瓷博物館攜手學學文化創意基金會推出「感動馬 陶博聯展」，即日起至3月22日於陶博館一樓陽光特展室熱鬧登場。展覽以臺灣各地的文化色彩為靈感，結合當代藝術、陶藝創作與學童彩繪，透過一匹匹奔馳的小馬，邀請民眾在繽紛色彩中迎接充滿希望的新年。

陶博館館長張啟文表示，此次展覽最大亮點，來自三位風格鮮明的跨界藝術家共同創作的「小感動馬」。排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆首度挑戰陶藝創作，推出作品《MACAQU》，在排灣語中意指「心被照亮的時刻」，他以大地為棋盤、小馬為棋子，象徵人生每一步都在探索中累積智慧與祝福，傳遞溫暖而深刻的文化寓意。

《圖說》排灣族藝術家伊誕．巴瓦瓦隆以大地作為棋盤、小馬化為棋子，首次發表陶藝作品《MACAQU》。〈陶博館提供〉

多元媒體藝術家李承道則以《藍色的馬克》回應新北在地文化，融合三峽藍染與青花瓷元素，運用漸層藍色與寬線條筆觸，讓陶馬散發出宛如釉藥結晶般的光澤，呈現帶點未來感的趣味風格。長年活躍於國際街頭藝術舞台的糖果鳥（Candy Bird），則以「十字架灰」、「杜鵑花紅」、「鳳梨黃」等亮眼色彩，將童趣塗鴉語彙注入陶馬造型，刻意在嚴肅與可愛之間製造衝突，帶來令人會心一笑的視覺驚喜。

《圖說》李承道《藍色的馬克》，揉合新北市在地文化特色之三峽藍染、青花瓷等各種「藍」色創作，帶點未來感與趣味性。〈陶博館提供〉

展場中另一大看點，是匯集北、東臺灣26所國中小學、共672件學生彩繪的「小感動馬」作品。孩子們以家鄉風景、在地文化與生活記憶為主題，將對土地的觀察與想像，化為一匹匹色彩斑斕的小馬，展現純真而真誠的創作能量。「小感動馬」素坯由藝術家莊普設計，造型靈感來自西洋棋中的「馬」，以直線與弧線勾勒昂首馬姿與流動鬃毛，象徵力量、速度與蓄勢待發的動能。

《圖說》展期間假日推出「立體紙馬彩繪活動」，限量開放民眾完成任務即能免費索取「小感動馬」紙模型。〈陶博館提供〉

此外，展覽期間推出親子同樂的「立體紙馬彩繪活動」，由七二設計工作室設計DIY教材，於週末及春節開館日限量開放，完成指定任務即可免費索取紙馬模型，運用新北市16個文化亮點色彩，創作專屬自己的感動馬，邀請大小朋友一起走進陶博館，感受色彩奔馳的藝術派對。