跨界隱形冠軍！楊智伃曝「台南軍火幫」共通點酸：台灣產業奇蹟

繼室內裝修店「福麥國際裝修」拿下近6億元彈藥標案引發爭議後，位在台南市的另一間「大石國際股份公司」也遭踢爆原本是開運動用品店賣鞋的，卻轉做2億軍火槍炮生意。對此，國民黨前發言人楊智伃狠酸，「台南軍火幫」是跨界隱形冠軍，且都有5個共通點，堪稱台灣產業奇蹟。

「大石國際股份公司」遭踢爆原本是開運動用品店賣鞋的，卻轉做2億軍火槍炮生意。（圖/資料照）

楊智伃13日在臉書發文表示，「台南軍火幫」是跨界隱形冠軍，不管是這個大石國際股份有限公司，或是福麥國際室內裝修公司，都有非常驚人的共同點。

楊智伃接著指出：首先、公司地址都在台南。其次、在承攬軍火前都無進出口紀錄。第三、都突變營業項目。第四、變更營業項目時間都是2024年5月20日之後。最後、承攬國防部破億標案。

福麥裝修公司以5.9億元得標國防部「RDX海掃更」旋風炸藥採購案。（圖/資料照）

針對以上共同點，楊智伃狠酸，在2024年的台南一定受到了某種眷顧，讓原本默默無聞的產業能未卜先知、跨界拓展，從毫無經驗到上億標案，馬上在一年的時間進帳上億，這不是台南之光，什麼是台南之光。這不是產業奇蹟，什麼是產業奇蹟。

楊智伃更譏諷，遠見雜誌、天下雜誌應該要盡快去採訪這兩家公司，讓所有台灣人想要創業、想要轉型的產業，都可以學習一下他們的台南精神。

