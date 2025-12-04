跨界領袖盛治仁 百川講堂開講：活在當下！找到屬於自己的生命方向

（文教中心／綜合報導）臺大EMBA第22屆首場百川講堂於12月1日（一）在臺大管院B1正大國際會議廳舉行，特邀雲品董座盛治仁主講「跨界人生的體悟分享」。在學術、企業界及公共服務領域都擁有卓越成績的盛治仁，將以自身豐富的跨領域經驗，帶領聽眾看見成功背後的人生課題，掌握屬於自己的生活方向。

圖／臺大EMBA第22屆首場百川講堂於2025年12月1日在臺大管院B1正大國際會議廳舉行，雲品董座盛治仁(第一排右四)擔任主講，與學員一同探索「跨界人生的體悟分享」。（臺大EMBA學生會百川組 提供）

盛治仁董座在演講中首先指出，面對不可控的外界環境，唯一能掌握的是自己的心態。想擁有一個幸福的人生，並非一味的追求更多，而是要學會降低期望、活在當下，戒掉「成功的癮」。他也同時回顧過去的種種挫折，並表示，這些低谷提供了自己最深刻的養分，讓自己在逆境中不再被輕易打倒，也看清了許多人情冷暖，進而明白真正應該珍惜的是一輩子不會離開的信仰、親情與友情。最後，盛董也感慨，人生的價值不在名位，而重在能為世界留下什麼，並提醒場下學員，擇其所愛，愛其所擇，培養強大的心智，才能走在屬於自己的道路上。

廣告 廣告

圖／雲品董座盛治仁擔任臺大EMBA第22屆首場百川講堂主講，提醒場下學子「擇其所愛，愛其所擇」，培養強大的心智，才能走在屬於自己的道路上。（臺大EMBA學生會百川組 提供）

主辦單位臺大EMBA第22屆學生會百川長鄭雅文表示，百川講堂自成立以來，秉持「海納百川」宗旨，除了讓EMBA學長姐可以聽到更高層級的分享，也能透過百川講堂的平台，讓學員在瞬息萬變的環境中持續拓展視野，並從每位講者的人生經驗中汲取能量，將所見所聞實際應用於生活與職場中，感謝百川團隊的努力與用心，實踐臺大EMBA第22屆學生會「連結、共創、影響力」的理念。

圖／臺大EMBA第22屆首場百川講堂於2025年12月1日在臺大管院B1正大國際會議廳舉行，現場百川團隊致贈主講人雲品董座盛治仁感謝狀並一同合影。（左一：世界先進 余俊良 處長、左二：秀聯建設 執行董事 柯昇沛 博士、左三：雲品董座盛治仁、左四：樂迦再生 技術長 劉恆宇 博士、左五：南山人壽 黃文賢 資深協理、右一 : 景美科技 品牌總經理 鄭雅文）。（臺大EMBA學生會百川組 提供）

臺大EMBA第22屆學生會會長熊俊瑋也藉此盛會，傳達對本屆學生會「創新」的使命與目標，並承諾未來將秉持歷屆學生會所積累的寶貴精神與資源，持續深化公益活動，以創新思維，讓學生會不僅與時俱進，更能擁有溫度與力度，走的更遠、更深。未來所有幹部將以熱情、責任與行動，持續創造無限可能，讓臺大EMBA學生會成為凝聚人心與啟發未來的強大力量！

圖／臺大EMBA第22屆首場百川講堂圓滿落幕，第22屆學生會幹部與主講人雲品董座盛治仁合照。（臺大EMBA學生會百川組提供）

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

國1凌晨4車連環撞！一男頸部斷裂亡 9人送醫

