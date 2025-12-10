跨界AI服務！戲谷推社群創作應用式APP《趣派》 限時免費體驗耶誕城濾鏡

記者李鴻典／台北報導

AI應用正逐步與民眾日常生活緊密連結，和信超媒體旗下戲谷分公司正式跨足AI科技領域，推出全新社群創作應用式AI《趣派》APP。強調以簡單、快速且智慧化的操作介面，讓社群影像創作變得更加輕鬆更專屬個人，為日常生活增添豐富趣味。



《趣派》主打三大核心功能，將AI技術全面融入影像創作流程，顯著降低創作門檻。用戶只需上傳一張照片，即可一鍵生成具備個人風格的圖像或影片。不論是個人肖像還是寵物萌照，都能轉化上百種多樣化的風格與場景，涵蓋漫畫、動漫、藝術風、日常寫實等。

其中「AI遊樂園」讓使用者可透過AI自動生成風格化圖像與影片，無論是個人、多人或寵物主題，一鍵即可創造專屬視覺風格。「動趣表情包」支援將創作轉為表情貼與貼圖，方便分享到社群或通訊平台，讓分享更有趣、更個人化。「AI動態」則提供多樣動態影片模板，使用者只要上傳照片，即可轉換成具有動態效果的影片，提升創作品質與視覺吸引力。



慶《趣派》APP上線，即日起至12/31日止，在《趣派》創作內容並參與官方社群活動，就有機會獲得《趣派》創意金、禮券及實現你的創意，詳見《趣派》官網及粉絲團公告。

此外，《趣派》與新北耶誕城活動合作，推出「新北耶誕風AI風格濾鏡」與「AI動態」特效，讓用戶輕鬆一鍵變身耶誕嘉年華主角。即日起可免費下載《趣派》APP，體驗耶誕主題濾鏡與動態內容。每個帳號限免費使用兩次，數量有限、限時開放。



